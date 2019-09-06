Ekonomi Çikolata tercihinde lider Ülkerin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çikolata tercihinde lider Ülker'in

Türkiye'nin en çok güvendiği, beğendiği ve sürekli tercih ettiği çikolata markaları belli oldu. Yüzde 24,8 oranında tüketici, benim markam olarak Ülker'i işaret etti. Ülker'i sırasıyla Eti ve Nestle takip etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gıdada çikolatada yüzde 24,8 oranında tüketici, benim markam olarak Ülker'i işaret ediyor.
​Gıdada çikolatada yüzde 24,8 oranında tüketici, benim markam olarak Ülker'i işaret ediyor.

Türkiye'nin yeni ekonomi dergisi Z Raporu, Eylül sayısında Türk tüketicisinin markalara yönelik bakış açısını yansıtan kapsamlı bir araştırma dosyasını kapağına taşıdı. Areda Danışmanlık tarafından Z Raporu için ilk defa gerçekleştirilen ‘Benim Markam’ araştırması, Türk tüketicisinin marka eğilimlerine ilişkin çarpıcı sonuçlar sunuyor.

Gıdada çikolatada yüzde 24,8 oranında tüketici, benim markam olarak Ülker'i işaret ediyor. Ülker'in güven, beğeni ve sadakat kriterlerinin tümünde açık ara üstünlüğünün bu kategoride öne çıkmasını sağladığını söylemek mümkün. Beğeni kriterinde Nestle'nin güven ve sadakat kriterinde ise Eti'nin Ülker'i takip ettiği görülüyor.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

'Benim Markam' araştırmasını oluşturan en temel çıkış noktası, tüketicinin marka tercihlerini güven, beğeni ve sadakat kavramları bağlamında derinlemesine bir bakış açısı ile ele alıp Türkiye'nin 'benim' dediği markaları ortaya koymak olarak belirlendi.

Güven, beğeni ve sadakat skoru oluşturulurken markaların beklentiyi karşılayabilmesi, tasarım ve kullanım kolaylığı, müşteri memnuniyeti, ürün çeşitliliği ve kalitesi, tutku düzeyi gibi kriterler dikkate alındı.

27 KATEGORİ

Araştırma gıda, dayanıklı tüketim, giyim, finans ve hizmetler başta olmak üzere toplam 27 kategoride yapıldı. Geniş bir yelpazeye yayılan araştırmanın sonuçları, Türkiye’nin lider markalarıyla tüketiciler arasındaki güven, beğeni ve sadakat ilişkisini detaylarıyla ortaya koyuyor.

2-10 Ağustos 2019 tarihleri arasında yürütülen saha araştırmasına Türkiye genelinde 2 bin 718 kişi katıldı.

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