Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın uzaya fırlatımı öncesinde tvnet canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Ülkemizin çıkarlarını korumak üzere, daha kaliteli bir haberleşme sağlamak üzere uydumuzu uzaya göndereceğiz." dedi. Uydunun Türkiye'nin uzayda aktif olarak hizmet veren altıncı uydusu olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "5 milyar insana ulaşacağız. Farklı coğrafyalara hizmet vereceğiz, ülkemize döviz sokacağız. İHA ve SİHA'larımızın koordinatlarını, uydu sistemlerindeki hizmetlerini daha güçlü hale getirerek hizmet edecek." diye konuştu.