Çinliler kafalarına koydu: 17 bin dolara otomobil satacaklar

Almanya bu hafta dünyanın en büyük otomobil fuarlarından birine ev sahipliği yaptı. Ancak Avrupa’nın otomotiv endüstrisinin kalbinde, bölgenin en büyük markalarından bazılarını kendi sahalarında gölgede bırakmayı hedefleyen hareketli Çinli elektrikli otomobil şirketleri vardı.





Münih’teki IAA Mobility konferansı, en yeni araçlarını ve teknolojilerini sergileyen dev stantlara sahip şirketlerle doluydu. En büyük stantlar arasında, Çin elektrikli otomobil şirketlerinin Çin dışına açılma hedeflerini vurgulayan stantları da vardı.





Avrupa, Asyalı firmalar için odak noktası haline geldi. Geleneksel otomobil üreticilerinin, yeni araç lansmanlarını hızlandırmalarına rağmen, elektrikli araç geliştirmede geride kaldığı görülen bir pazar. Aynı zamanda, Tesla uzun süredir elektrikli araç pazarının lideri olarak görülen bölgede satışlarında düşüş yaşandı.





NTV'nin haberine göre; Çinli elektrikli araç üreticilerinin Avrupa Birliği’nden gümrük vergileriyle karşı karşıya kalmasına rağmen, dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki oyuncular, artan rekabete agresif satış ve genişleme hedefleri belirleyerek yanıt verdi.





Xpeng CEO’su He Xiaopeng, "Xpeng’in küresel çaptaki mevcut büyümesi beklediğimizden daha hızlı” dedi.





CNBC’ye verdiği röportajda şunları söyledi;





AGRESİF GENİŞLEME PLANLARI

IAA fuarında CNBC’ye konuşan Çinli otomobil üreticileri, iddialı genişleme planlarına işaret etti.





17 BİN DOLARA OTOMOBİL SATACAKLAR

Xpeng, bir röportajında, şirketin kitlesel pazara yönelik Mona serisini gelecek yıl Avrupa’da piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Xpeng’in Mona otomobillerinin Çin’deki başlangıç ​​fiyatı 17 bin doların hemen altında. Bu modelin Avrupa’ya getirilmesi, ciddi bir fiyat rekabeti yaratacak.









HIZLI GİRİŞ YAPSALAR DA PAYLARI HALEN DÜŞÜK

Çinli oyuncuların Avrupa’ya erken giriş yaptığına dair işaretler var. Jato Dynamics’e göre, Çinli otomobil markalarının Avrupa’daki pazar payı, yılın ilk yarısında 2024′ün aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına çıktı, ancak yine de yüzde 5′in biraz üzerinde düşük bir seviyede kalmaya devam ediyor.





Counterpoint Research’ün kıdemli analisti Murtuza Ali, CNBC’ye yaptığı açıklamada, "Çinli elektrikli araç (EV) üreticilerinin IAA Mobility’deki önemli varlığı, Avrupa pazarına olan artan hırslarını ve güvenlerini gösteriyor" dedi.





TEKNOLOJİ VE ALETLER ODAKTA

Çinli otomobil firmalarının bir çoğu, tıpkı Tesla gibi kendilerini teknoloji şirketi olarak konumlandırıyor ve ürettikleri otomobiller de bunu vurguluyor.





Elektrikli araçların çoğunda, gösterişli arayüzler ve sesli asistanlarla donatılmış büyük ekranlar bulunuyor. Bazı şirketler, alıcıları cezbetmek için ek cihazlar da ekledi.





Örneğin GAC’nin Aion V’sinde oturma düzeninin bir parçası olarak hem buzdolabı hem de masaj fonksiyonu bulunuyordu.





Bu, Çinli oyuncuların geleneksel markalardan farklılaşmak için başvurdukları yollardan biriydi.





Counterpoint’ten Ali, "Çinli otomobil üreticilerinin başarı şansı güçlü, özellikle de uygun fiyat, batarya teknolojisi ve üretim ölçeği açısından bir avantaja sahip oldukları için" dedi.





AVRUPALI MARKALAR GERİ ADIM ATIYOR

Geleneksel otomobil üreticileri, IAA’da Volkswagen ile kendi güçlerini sergilemeye çalıştı.

Fuarda en büyük stantlar BMW ve Mercedes’e aitti. Özellikle Mercedes’in reklamları fuarın ön girişinde her yere asılmıştı.





BMW, Çinli oyuncular gibi, donanımı merkezi bir bilgisayar sistemiyle değiştiren "süper beyin mimarisi" olarak adlandırılan teknolojiye büyük önem verdi. Etkinlikte iX3′ü tanıtan BMW ve çip üreticisi Qualcomm, iki şirketin birlikte geliştirdiği destekli sürüş yazılımını da duyurdu.





Volkswagen ve Fransız otomobil firması Renault da yeni elektrikli otomobillerini tanıttı.





Ürün akınına rağmen, Avrupalı ​​şirketlerin yeterince hızlı hareket etmediği yönünde endişeler hâlâ mevcut. BMW’nin yeni iX3 modeli , iki yıl önce ilk kez tanıttığı elektrikli araç platformuna dayanıyor. Bu arada, Çinli elektrikli araç üreticileri yeni modelleri piyasaya sürmekte ve piyasaya sürmekte hızlı davrandılar.





Santa Clara Üniversitesi Leavey İşletme Fakültesi’nde yönetim profesörü olan Tammy Madsen, BMW hakkında şunları söyledi: "Eski yapılara ve kademeli ilerlemeye olan bağlılık, şirketin güçlü bir EV ekosistemi kurma ve bundan yararlanma becerisini yavaşlattı ve onu hızla hareket eden rakiplerinin gerisinde bıraktı."





ÇİNLİLER PES ETMİYOR

Avrupa otomobillerinin güçlü bir marka geçmişi var ve CEO’ları bu hafta CNBC’ye verdikleri röportajlarda rekabeti kabul edip memnuniyetle karşıladılar, ancak Çinliler pes etmiyor.



