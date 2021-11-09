Teknoloji Clubhouse sohbetleri kaydetme özelliğini hayata geçiriyor
İNTERNET

Clubhouse sohbetleri kaydetme özelliğini hayata geçiriyor

Geçen ay Waves isimli davet sistemini hayata geçiren Clubhouse, şimdi ise sohbetleri kaydetme konusunda yeni bir adım atıyor. Böylece yayın sırasında eşzamanlı olarak sohbet odalarına katılamayan kişiler, kaydedilen sohbetleri daha sonradan dinleyebiliyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Clubhouse sohbetleri kaydetme özelliğini hayata geçiriyor
Clubhouse

Sesli sosyal ağ Clubhouse, geçen ay 'yenilenen davet sistemini' hayata geçirmişti. Bu sayede isteyen herkes odalardaki sohbetlere daha kolay ve hızlı bir şekilde katılabiliyor. İşin özünde aslında Waves olarak isimlendirilen bu sistem, uygulamadan arkadaşlara el sallama hareketiyle sohbete katılım imkanı sunmuş oluyor.

Clubhouse normal şartlarda tamamen canlı sohbetleri temel alan bir platform. Yani aslında yayın tamamlandığında sohbetlere daha sonradan ulaşmak mümkün değil. Son olarak üzerinde çalışılan yeni özellik, yayıncıların sohbetleri kaydetmesini sağlıyor. Profilde belirli bir bölüme sabitlenebilen yayınlar, bu sayede tekrar tekrar dinleme imkanı sunuyor.

Yeniden oynatma aracı, sohbet yöneticilerinin bir konuşma sırasında farklı sitelere bağlantı vermelerini sağlayan bir 'sabitlenmiş bağlantıları' da destekleyecek. Bu bağlantılar, daha sonra kaydı dinleyenler için de tamamen etkileşimli kalacak.

Clubhouse yeni davet sistemi üzerinde çalışıyor
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