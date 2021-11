Clubhouse sohbetleri kaydetme özelliğini hayata geçiriyor

Sesli sosyal ağ Clubhouse, geçen ay 'yenilenen davet sistemini' hayata geçirmişti. Bu sayede isteyen herkes odalardaki sohbetlere daha kolay ve hızlı bir şekilde katılabiliyor. İşin özünde aslında Waves olarak isimlendirilen bu sistem, uygulamadan arkadaşlara el sallama hareketiyle sohbete katılım imkanı sunmuş oluyor.

the best of live ✨ but later!



Replays are here and they're so much more than just a recording. Creators can download audio, and when you listen on Clubhouse, you'll see all the dynamics of the stage, PTRs, *and* hop from speaker to speaker.



live now on iOS & Android 💖 pic.twitter.com/zDtenNy60c REKLAM November 8, 2021

Clubhouse normal şartlarda tamamen canlı sohbetleri temel alan bir platform. Yani aslında yayın tamamlandığında sohbetlere daha sonradan ulaşmak mümkün değil. Son olarak üzerinde çalışılan yeni özellik, yayıncıların sohbetleri kaydetmesini sağlıyor. Profilde belirli bir bölüme sabitlenebilen yayınlar, bu sayede tekrar tekrar dinleme imkanı sunuyor.

Yeniden oynatma aracı, sohbet yöneticilerinin bir konuşma sırasında farklı sitelere bağlantı vermelerini sağlayan bir 'sabitlenmiş bağlantıları' da destekleyecek. Bu bağlantılar, daha sonra kaydı dinleyenler için de tamamen etkileşimli kalacak.

