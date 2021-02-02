Clubhouse rehberi: Sesli sosyal ağ hakkında merak edilen tüm detaylar

Son birkaç haftadır gündeme oturan sesli sosyal ağ Clubhouse, kullanıcı kitlesini hızla artırmaya devam ediyor. Daha önce de birçok farklı platformda örneğini gördüğümüz gibi davetiye sistemiyle çalışan servisin önümüzdeki süreçte çok daha geniş bir alana yayılması bekleniyor. Peki ama Clubhouse tam olarak nedir, nasıl çalışır ve asıl merak edilen soru: Android için Clubhouse ne zaman aktif olacak?

Clubhouse, tamamen mikrofon erişimine yani sese dayalı bir sosyal ağ.

Clubhouse nedir?

Clubhouse, Alpha Exploration Co. tarafından geliştirilen ve az önce de bahsettiğimiz üzere şimdilik yalnızca davetiyeyle giriş yapılabilen bir sosyal ağ. Geçtiğimiz ay itibariyle değeri 100 milyon doları aşmış durumda. Her ne kadar Nisan 2020'de yayınlanmış olsa da Türkiye'de özellikle son birkaç haftada popüler oldu.

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Clubhouse nasıl ortaya çıktı?

'Sesli sosyal ağ' kavramı aslında pandemi döneminde ortaya çıkıyor. Bu süreçte tüm sosyal ağlarda zirve yapan kullanım oranları, aslında beraberinde yeni ihtiyaçları da doğurdu. Özellikle de 'evden çalışma' süreciyle birlikte insanlar dijital iletişim araçlarını çok daha aktif kullanmak zorunda kaldı. Ekip üyeleriyle iletişim konusu da bunun bir parçası elbette.

Clubhouse'un kaç kullanıcısı var?

Ayrıca Andreessen Horowitz isimli risk şirketinin Clubhouse'tan A Serisi yatırımlarına 12 milyon dolarlık destek sağlamasıyla popülerlik daha da arttı. Aralık 2020 itibariyle yapılan analizlere göre Clubhouse'un kullanıcı sayısı 600 bini aştı.

Clubhouse şimdilik yalnızca iOS platformunda yer alıyor. Ancak önümüzdeki süreçte Android'e de gelmesi bekleniyor. Bu konuyla alakalı çalışmalar devam ediyor.

Clubhouse, Android'e ne zaman geliyor?

Clubhouse, tamamen ses üzerine kurulu bir sosyal ağ platformu. Geliştiricileri ise Rohan Seth ve Paul Davidson isimli eski Google çalışanları. Şu anda sadece iOS platformunda yer alıyor. Dolayısıyla Android ekosistemindeki kullanıcıların uygulamayı kurması mümkün değil. Çünkü Google Play'de şimdilik Clubhouse yok.

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Odalar üzerinden iletişim kurmayı sağlayan Clubhose, böylece çeşitli konu başlıklarıyla sohbet etmeyi sağlıyor. Yani aslında uygulamayı kuran ve profil oluşturan kişiler hemen bir oda kurup, arkadaşlarını davet edebiliyor ve sesli anlatımlar yapmaya başlayabiliyor.

Uygulamanın yatırımcılarından olan Andrew Chen, konuyla alakalı olarak şu açıklamayı yapıyor:

Her ne kadar şimdilik iOS temelli olsa da Android uygulamasındaki çalışmalar devam ediyor. Taleplere karşılık vermek için daha fazla ölçeklendirmeyle yatırım yapılacak.

Velhasıl kelam Android kullanıcıları şu anda Clubhouse'u hiçbir şekilde yükleyemiyor. Doğal olarak kullanıcılar da bunun sebebini merak ediyor. Yani aslında Android kullanıcıları bu noktada bir adım geride mi bırakılıyor ya da süreç kasıtlı olarak mı bu şekilde yürütülüyor?

Aslına bakılırsa yatırımcı Chen'in yaptığı açıklama şirketin kaynaklarının yetersiz olduğu yönünde.

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Sohbete dinleyici olarak katılan kişiler, odayı kuran yöneticiler tarafından izin verildiği takdirde sesli olarak konuyla ilgili görüşlerini belirtip muhabbete dahil olabiliyor.

Clubhouse hangi amaçlarla kullanılıyor?

Clubhouse'un kullanım alanı epey geniş. Yani bugün gelinen noktada girişimcilik, spor, pandemi ve diğer birçok farklı konu için oluşturulan konular var. Tabii bu odalar tamamen kullanıcılara bağlı. Yani sohbetin konusunun belirlenip oluşturulan odanın başlığına ilgili içeriğe dair başlık atmak yeterli.

Tüm bunlara ek olarak Clubhouse'ta şimdilik herhangi bir reklam sistemi yer almıyor. Yani kullanıcıların karşısına çeşitli reklamlar çıkmıyor.

Clubhouse hangi izinleri istiyor?

Clubhouse'un Gizlilik Politikası web sayfasında 2 Kasım 2020 itibariyle güncellenmiş durumda. Bu bilgiler eşiğinde özellikle son aylarda gündemden düşmeyen 'kişisel verilerin toplanması' konusundaki detaylara da değinmekte yarar var.

- Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler

- Mikrofon (ses)

- Ağlar ve bağlantılar

- Kullanım

- İletişim verileri

- Sosyal medya verileri

- İnternet aktivite verileri

- Çerez verileri

- Kullanım verileri

- Konum verileri



Kişisel veriler nasıl kullanılıyor?

Web sayfasında ayrıca kişisel verilerin nasıl kullanıldığıyla alakalı bir bilgilendirme metni de yer alıyor. Listeleyelim:

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- Hizmet sağlamak ve kişiselleştirmek

- Yeni ürün ve hizmetler geliştirmek

- Hesap kimliğini doğrulama

