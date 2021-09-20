Teknoloji Clubhouse yeni davet sistemi üzerinde çalışıyor
İNTERNET

Clubhouse yeni davet sistemi üzerinde çalışıyor

Clubhouse, kullanıcıların sohbetlere davet edilmesini sağlayacak olan Waves isimli özelliği geliştiriyor. Şu anda kısıtlı bir kitleyle test edilse de yakın zamanda güncellemeyle birlikte sunulması bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Clubhouse yeni davet sistemi üzerinde çalışıyor
Clubhouse

Yeni nesil sesli sosyal ağ Clubhouse, yeni geliştirilen davet sistemiyle birlikte kullanıcıların odalardaki sohbetlere katılmasını sağlıyor. Waves olarak isimlendirilen özel sistem, kısaca uygulama üzerinden arkadaşlara bir el sallama hareketiyle sohbete davet imkanı sunacak.

Mobil alandaki sızıntılarıyla tanınan Jane Manchun Wong, şu anda Clubhouse'un bu özelliği geliştirdiğini önümüzdeki süreçte ise tüm kullanıcılara açılacağıyla alakalı bilgi veriyor.

Bu sayede kullanıcıların çok daha hızlı ve kolay etkileşime geçmesini sağlayacak olan Clubhouse, daha geniş kitleye da ulaşmayı hedefliyor.

Clubhouse nedir?

Clubhouse, Alpha Exploration Co. tarafından geliştirilen ve az önce de bahsettiğimiz üzere şimdilik yalnızca davetiyeyle giriş yapılabilen bir sosyal ağ. Geçtiğimiz ay itibariyle değeri 100 milyon doları aşmış durumda. Her ne kadar Nisan 2020'de yayınlanmış olsa da Türkiye'de özellikle son aylarda popüler oldu.

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