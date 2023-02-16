'DerinGÖRÜ' programıyla deprem bölgesinde 157 refakatsiz çocuğun ailesi belirlendi

"Çocuğuna ulaşamayan ilanda bulunuyor. Bu kişi, çocukla ilgili tüm bilgileri programa sağlıyor. Programda da elimizdeki bebek ve çocukların bizim ulaştığımız bilgiler, çocuğun deprem sonrası bulunduğu yerler, elimizdeki çocuğun fotoğrafı gibi var olan bilgiler yapa zeka üzerinden eşleşerek çocuğu ailesi veya refakatçisini buluşturmaya çalışıyoruz. Şu an 157 çocuğumuzun bu program üzerinden ailesi veya refakatçisi belirlendi. Bu programın, özellikle bu dönemde gerçekten sınırlı da olsa önemli bir katkı sağladığını düşünüyoruz. Önce aile kurtuluyor veya çocuk önce kurtuluyor. O yüzden bu buluşma noktası en zor olan konulardan biri."