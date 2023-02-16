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Teknoloji

'DerinGÖRÜ' programıyla deprem bölgesinde 157 refakatsiz çocuğun ailesi belirlendi

TÜBİTAK tarafından geliştirilen yüz tanıma ve eşleştirme programı "DerinGÖRÜ" sayesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki 157 refakatsiz çocuğun ailesi tespit edildi. DerinGÖRÜ'nun uygulandığı kurumların artmasıyla aileleriyle buluşacak çocukların sayısı da artacak.

13:51 . 16/02/2023 Perşembe
AA
TÜBİTAK

TÜBİTAK

TÜBİTAK, sosyal medyada paylaşılan ya da göçük altından çıkarılarak sağlık kuruluşlarına götürülen refakatsiz bebek ve çocuk vakalarına çözüm olarak bebek ve çocuklardan elde edilen fotoğrafların ve ilgili bilgilerin girilip, sorgulanarak ulaşılmasını sağlayan yapay zeka temelli "DerinGÖRÜ" programını geliştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kullanımına sunulan yazılımla, çocuklar ile ailelerin verdikleri bilgi ve görseller eşleştirilerek, refakatsiz olanların aileleri tespit ediliyor. Depremde hayatını kaybetmeyen ebeveynlere çocukları teslim ediliyor.

Sağlık Bakanlığının e-Nabız sisteminden de ulaşılabiliyor

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, depremlerin hemen ardından ellerindeki mevcut teknolojileri hızlı şekilde kullanıma açtıklarını söyledi.

Bunlardan birinin "DerinGÖRÜ" programı olduğunu belirten Mandal, şu bilgileri verdi:

"Çocuğuna ulaşamayan ilanda bulunuyor. Bu kişi, çocukla ilgili tüm bilgileri programa sağlıyor. Programda da elimizdeki bebek ve çocukların bizim ulaştığımız bilgiler, çocuğun deprem sonrası bulunduğu yerler, elimizdeki çocuğun fotoğrafı gibi var olan bilgiler yapa zeka üzerinden eşleşerek çocuğu ailesi veya refakatçisini buluşturmaya çalışıyoruz. Şu an 157 çocuğumuzun bu program üzerinden ailesi veya refakatçisi belirlendi. Bu programın, özellikle bu dönemde gerçekten sınırlı da olsa önemli bir katkı sağladığını düşünüyoruz. Önce aile kurtuluyor veya çocuk önce kurtuluyor. O yüzden bu buluşma noktası en zor olan konulardan biri."

Mandal, 157 çocuk ve bebekten bazılarının programda eşleştikleri aile ve refakatçileriyle buluşturulduğunu dile getirdi.

Programa Sağlık Bakanlığının e-Nabız sisteminde de ulaşılabildiğini ifade eden Mandal, "DerinGÖRÜ"nun uygulandığı kurumların artmasıyla daha fazla veri geleceğini, böylece aileleriyle buluşacak çocukların sayısının artacağını sözlerine ekledi.


#Adana
#depremzede
#DerinGÖRÜ
2 saat önce
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'DerinGÖRÜ' programıyla deprem bölgesinde 157 refakatsiz çocuğun ailesi belirlendi
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