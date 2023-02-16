'DerinGÖRÜ' programıyla deprem bölgesinde 157 refakatsiz çocuğun ailesi belirlendi

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TÜBİTAK
TÜBİTAK, sosyal medyada paylaşılan ya da göçük altından çıkarılarak sağlık kuruluşlarına götürülen refakatsiz bebek ve çocuk vakalarına çözüm olarak bebek ve çocuklardan elde edilen fotoğrafların ve ilgili bilgilerin girilip, sorgulanarak ulaşılmasını sağlayan yapay zeka temelli "DerinGÖRÜ" programını geliştirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kullanımına sunulan yazılımla, çocuklar ile ailelerin verdikleri bilgi ve görseller eşleştirilerek, refakatsiz olanların aileleri tespit ediliyor. Depremde hayatını kaybetmeyen ebeveynlere çocukları teslim ediliyor.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, depremlerin hemen ardından ellerindeki mevcut teknolojileri hızlı şekilde kullanıma açtıklarını söyledi.
Bunlardan birinin "DerinGÖRÜ" programı olduğunu belirten Mandal, şu bilgileri verdi:
Mandal, 157 çocuk ve bebekten bazılarının programda eşleştikleri aile ve refakatçileriyle buluşturulduğunu dile getirdi.
Programa Sağlık Bakanlığının e-Nabız sisteminde de ulaşılabildiğini ifade eden Mandal, "DerinGÖRÜ"nun uygulandığı kurumların artmasıyla daha fazla veri geleceğini, böylece aileleriyle buluşacak çocukların sayısının artacağını sözlerine ekledi.