Depremzede çocuklar için yüz tanıma yapan "DerinGÖRÜ" yazılımı devrede

"Öncelikle bölgede mevcut kuruluşlardaki çocuklarımızın daha güvenli alanlara nakillerini sağladık. Kuruluşlarımızı, deprem nedeniyle ailesine ulaşamayan çocuklarımız için hazır hale getirdik. Deprem bölgesindeki kuruluşlarımızda herhangi bir çökme ya da can kaybımız yok. Bu kuruluşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde tedavileri süren veya tamamlanmış çocuklarımızdan henüz ailesiyle irtibat sağlayamayanları kuruluşlarımızda bakım altına alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de ailelerine ve yakınlarına kavuşma sürecini başlatmış bulunuyoruz. Şu an itibaren hastanede tedavi gören 762 çocuğumuzun tespitini yaptık. Oluşturduğumuz çağrı merkeziyle çocuklarımızla ilgili ailelerinden ya da yakınlarından gelen talepleri sistemimize kaydediyoruz. Hastanelerden gelen bilgiler doğrultusunda, hangi hastane ya da kuruluşumuzda olduğunu tespit ettiğimiz çocuklar ile ailelerini kavuşturmayı hedefliyoruz."

"Biz ilk baştan beri söylüyoruz, depremden etkilenen çocuklarımız için oluşturduğumuz bir koruyucu ailelik sistemimiz yok. Koruyucu aile sistemi bakanlığımızın aile odaklı hizmetlerden bir tanesi. Depremden etkilenen çocuklar için ayrıca bir sistemi henüz kurgulamadık. Çünkü bu çocuklarımızın ailelerini kaybedip kaybetmediğini şu an bilmiyoruz. Burada ilk hedefimiz, bu süreci sürdürmemiz ve ailelerine teslimini sağlamamız. Ardından bu çocuklarımız üzerinde depremin neden olduğu travmayı kaldırmak için tüm meslek elemanı personelimizle, psikologlarımızla çocuklarımızın bu travmatik süreçten çıkmaları için her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu süreci de başlatıyoruz. Vatandaşlarımız ısrarla koruyucu aile olmak istediklerini belirtiyorlar şu an itibarıyla 200 bini geçen koruyucu aile başvurusu var. Depremzede çocuklarla ilgili koruyucu aile uygulamamız şu an için yok. Biz tüm gücümüzü şu an çocuklarımızı, ailelerine ve akrabalarına kavuşturmak için sürdürmekteyiz."