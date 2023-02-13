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SGK'dan yeşil kartlı depremzedelerle ilgili açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeşil kart sahibi depremzedelerin diyaliz tedavilerini, "doğal afet provizyonu" alarak kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularından sağlayabileceklerini bildirdi.

17:25 . 13/02/2023 Pazartesi
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Arşiv

SGK, yeşil kart sahibi depremzedelerin diyaliz tedavilerini, "doğal afet provizyonu" alarak kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularından sağlayacak.

SGK'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afet bölgesinde yaşayan ve sağlık hizmetlerinden prim ödemeden faydalanan yeşil kart sahibi vatandaşlarımız, olağanüstü hal süresince bu illerde veya nakledildiği illerde diyaliz tedavilerini olabilmeleri için 'doğal afet provizyonu' alarak Kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle müracaat edebileceklerdir."


#SGK
#Depremzede
#Afet
2 saat önce
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SGK'dan yeşil kartlı depremzedelerle ilgili açıklama
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