Teknoloji Dijital pazarlama pastası yüzde 13 artıyor
İNTERNET

Dijital pazarlama pastası yüzde 13 artıyor

Statista verilerine göre, dünya çapındaki dijital reklam harcamaları 2020 sonunda 384 milyar dolara ulaşacak. Araştırmaya göre, 2021’de pazar hacminin 435 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Şirketler, Covid-19’un olumsuz etkilerini azaltmak için dijital pazarlamaya ağırlık verme eğiliminde.

Haber Merkezi Diğer
Pazar hızla büyüyor.
Pazar hızla büyüyor.

Koronavirüs günlerinde oluşan sosyal hareketsizlik ekonomideki canlılığın önünü kesiyor. McKinsey’in paylaştığı verilere göre, küresel ekonomik büyüme oranı salgın nedeniyle 2020’nin başında öngörülen yüzde 2,5 yerine yüzde 1,8’e kadar düşecek. Türkiye’de başta KOBİ’ler olmak üzere iş dünyası, Covid-19’un olumsuz etkilerini azaltmak için dijital pazarlamaya ağırlık verme eğiliminde.

KOBİ’lerin yüzde 56’sı ürün satışı için online oluyor

Facebook’un Future of Business raporuna göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’i yeni ürün veya hizmetlerini tanıtmak için dijital platformları kullanıyor. Online araçları, müşteriler ve tedarikçilerle iletişim kurma amacıyla kullananların oranı yüzde 63. İnterneti ürün veya hizmet satışı için kullanan KOBİ’lerin oranı yüzde 56 iken, bilgi edinmek amacıyla kullananlarınki ise yüzde 58.

Dijital dünya giderek büyüyor.

59 milyon vatandaş internete bağlı, 50 milyonu her gün online

Şirketlerin koronavirüs belirsizliğinde dijital pazarlamaya yoğunlaştıklarını belirten Google SMB Premier Partnerı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Küresel Dijital Raporu’na göre, Türkiye’de 59 milyon internet kullanıcısı var. Kullanıcıların yüzde 84’ü her gün internete giriyor. Toplam nüfusumuzun yüzde 63’ü sosyal medya platformlarını kullanıyor. Marketing Türkiye'nin haberine göre; doğru hedef kitle analizi, pazarlama stratejisi ve uygulamayla hedeflenen satış oranına ulaşmak ve marka değerini artırmak mümkün.” sözleriyle dijital pazarlamanın marka bilinirliğini ve satışları artırdığına dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu: Sokağa çıkma yasağı haftasonu devam edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu: Sokağa çıkma yasağı haftasonu devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de sürdürme kararı aldık. 17 Nisan ve 19 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu'nun istifası hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinin görevini sürdürmesini istedik. Terörle mücadele, afetler ve son olarak koronavirüsle mücadelede başarılarına yakinen şahit olduğumuz sayın bakanımız görevine devam ediyor." şeklinde konuştu.
Huawei'nin akıllı saati satışa sunuluyor
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Huawei, kısa bir süre önce duyurduğu yeni akıllı saati Watch GT 2e'yi Türkiye pazarına sundu. Bu ürünle birlikte bir de yeni kampanya başlatan şirket, Watch GT 2e'ye 1 TL'lik ek ödeme ile, 10 bin mAh'lık powerbank sahibi olmanızı sağlıyor.

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