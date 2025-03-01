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Dünyanın uçan ilk elektrikli aracı: ABD'de şehir içinde test edildi 3 bin 300’den fazla ön sipariş verildi

Dünyanın uçan ilk elektrikli aracı: ABD'de şehir içinde test edildi 3 bin 300’den fazla ön sipariş verildi

14:431/03/2025, Cumartesi
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Şu ana kadar 3 bin 300’den fazla ön sipariş verildiği açıklandı.
Şu ana kadar 3 bin 300’den fazla ön sipariş verildiği açıklandı.

ABD'nin California eyaletinde Alef Aeronautics otomotiv ve havacılık şirketi tarafından geliştirilen dünyanın ilk tamamen elektrikli uçan arabasının halka açık alanda uçuş testi gerçekleştirildi. Teste Alef Aeronautics şirketinin CEO'su Jim Dukhovny (fotoğrafta) da katıldı.

ABD merkezli Alef isimli havacılık şirketi, hem karayolunda ilerleyebilen hem de dikey kalkış yapabilen tamamen elektrikli aracının testini gerçekleştirdi.


Önceki pist veya bağlı uçuş denemelerinden farklı olarak, şehir içinde yapılan ilk kamuya açık uçuş testi olarak kayda geçen bu deneme, yolun kapatılması, uçuş hattında personel bulunmaması ve tüm güvenlik önlemlerinin alınması gibi sıkı tedbirler altında gerçekleştirildi. Test sırasında herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadı.


3 bin 300’den fazla ön sipariş

Şirketin CEO’su Jim Dukhovny, testin yeni ulaşım teknolojilerinin mümkün olduğunu kanıtlayan tarihi anlardan biri olduğunu belirterek, "Bu, Wright kardeşlerin Kitty Hawk’taki ilk uçuşuna benzer bir an olabilir" dedi.


Dikey kalkış ve iniş yapabilen, karayollarında yasal olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanan elektrikli araç için şu ana kadar 3 bin 300’den fazla ön sipariş verildiği açıklandı.

#ABD
#California
#Teste Alef Aeronautics

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