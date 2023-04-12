Elon Musk 'göründüğünden daha yorucu' diyerek duyurdu: Twitter'ı satıyor mu?

Twitter'ı 44 milyon dolarlık bir meblaya satın aldığı 2022'nin son çeyreğinden bu yana tartışmaların odak noktasında olan CEO Elon Musk BBC'ye verdiği röportajda satış için ilk sinyali verdi. Musk, Twitter'da işlerin dışarıdan gözüktüğünden daha yorucu olduğunu vurgulayarak, "Ofiste kimsenin uğramadığı bir kanepem var ve bazı günler orada uyuyorum" ifadelerini kullandı.

Tesla ve SpaceX gibi alanında dünya devi olan firmaların kurucusu ve CEO'su görevinde olan multi milyarder Elon Musk, Twitter'ı yönetmenin beklediğinden zor olduğunu kabul etti. Twitter'ı 44 milyar dolara (35.4 milyar sterlin) karşılığında satın alan Elon Musk'ın o günden bu yana değer kaybetmeye devam eden sosyal medya uygulamasında yaptığı değişiklikler tartışma konusu olmaya devam ederken Musk verdiği röportajda "Doğru kişi gelirse Twitter'ı satmaya hazırım" açıklamasında bulundu.