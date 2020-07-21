Gaziantep'te parkları yapay zeka koruyacak

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayanlar, polis gördüğü zaman maskesini takanları üzecek bir gelişme yaşandı. Yapay zeka ile parklar denetlenecek. Böylelikle kurallara dikkat etmeyenler tespit edilebilecek.



Çocuklar daha güvende olacak

Proje kapsamında yaşanabilecek çocuk kaybolmaları başta olmak üzere hırsızlık ve acil sağlık gibi durumlarda parklarda bulunan acil durum butonlarına basılarak izleme merkezi ile sesli görüşme sağlanacak. Bunun yanı sıra sistem sayesinde bölge giriş/çıkış ihlali, davranış analizi, insan algılama, kişi sayma, kayıp nesne analizi, unutulan nesne analizi, kalabalık ve kargaşa analizi gibi birçok yapay zeka çözümlemesiyle oluşan alarmlar takip edilebilecek.

Tek bir merkez üzerinden gelişen olaylara, tıpkı bir güvenlik personeli gibi sesli ve canlı müdahale edilecek projede gerekli görülmesi durumunda ise kolluk kuvvetlerine bilgi verilecek.



DHA Yapay zeka parklarda önlem alacak

Kayıp vaka 20 saniyede tespit edilebilecek



Parkta kayıp olan çocukların yerini 20 saniye gibi kısa bir sürede tespit eden sistem, ailelerin endişelerini de ortadan kaldıracak. Çocukları kayıp olan aileler parkın belli noktalarında bulunan acil butonuna basarak, güvenliği çağıracak ve kayıp kişinin herhangi bir fotoğrafı alınarak koordinasyon merkezindeki veri tabanında taratılacak. Taratılan fotoğrafı parkın her köşesinde kurulan kameralar hafızasına alarak kayıp kişinin yerini tespit edecek.

DHA Yapay zekanın tespit ettiği bölgeyi kontrole gidilecek.

Güvenli şehir konseptine teknoloji ile ulaşılıyor

Lansmanda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, artık yeni bir dünya kurulduğuna işaret ederek, "Yeni dünyada ‘Akıllı Şehirler’ en önemli başlık. Şehrin sorunlarını çözmek için teknoloji kullanılıyorsa şehir akıllıdır. Pandemi sürecinde de 'Evde Hayat Var' sloganının içini doldurmak amacıyla kurumsal kapasitemizi güçlendirdik. Şehirdeki gençlerimize yazılım ve donanım hakkında deneyim kazandırmak için Bilişim AŞ.’yi kuruyoruz. Yapay zekalı yüz tanıma sistemine sahip kameralar ve yazılımın donanımın yer aldığı koordinasyon merkezimiz aracılığıyla Güvenli Park sistemimizi oluşturduk. Bir annenin parkta otururken kendini ve ailesini güvende hissetmesi gerekiyor. Güvenli Park, hem yerli hem de milli bir proje. Güvenliğimizi tesis etme konusunda çok önemli bir görevi var” dedi.

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