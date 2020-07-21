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Teknoloji Gaziantepte parkları yapay zeka koruyacak
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Yapay zeka ile parklara güvenlik önlemi alındı

Gaziantep'te parkları yapay zeka koruyacak

Pandemi günlerinde en çok dikkat etmemiz gereken konulardan biri sosyal mesafeyken özellikle parklarda bu konuda gereken özeni göstermeyenleri yapay zeka denetleyecek. Aynı zamanda çocukların güvenliğini de sağlayacak sistem kayıp vakaları 20 saniye içinde tespit edebilecek. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan yerli ve milli 'Güvenli Park' projesi kapsamında parka giren çıkan herkesin yüz tarama sistemi yardımı ile görüntüleri veri tabanına kaydedilecek.

Haber Merkezi DHA
Yapay zeka ile tespit edilen bölgelere ekipler gönderilecek.
Yapay zeka ile tespit edilen bölgelere ekipler gönderilecek.

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayanlar, polis gördüğü zaman maskesini takanları üzecek bir gelişme yaşandı. Yapay zeka ile parklar denetlenecek. Böylelikle kurallara dikkat etmeyenler tespit edilebilecek.


Çocuklar daha güvende olacak

  • Proje kapsamında yaşanabilecek çocuk kaybolmaları başta olmak üzere hırsızlık ve acil sağlık gibi durumlarda parklarda bulunan acil durum butonlarına basılarak izleme merkezi ile sesli görüşme sağlanacak. Bunun yanı sıra sistem sayesinde bölge giriş/çıkış ihlali, davranış analizi, insan algılama, kişi sayma, kayıp nesne analizi, unutulan nesne analizi, kalabalık ve kargaşa analizi gibi birçok yapay zeka çözümlemesiyle oluşan alarmlar takip edilebilecek.

Tek bir merkez üzerinden gelişen olaylara, tıpkı bir güvenlik personeli gibi sesli ve canlı müdahale edilecek projede gerekli görülmesi durumunda ise kolluk kuvvetlerine bilgi verilecek.

DHA
Yapay zeka parklarda önlem alacak

Kayıp vaka 20 saniyede tespit edilebilecek

Parkta kayıp olan çocukların yerini 20 saniye gibi kısa bir sürede tespit eden sistem, ailelerin endişelerini de ortadan kaldıracak. Çocukları kayıp olan aileler parkın belli noktalarında bulunan acil butonuna basarak, güvenliği çağıracak ve kayıp kişinin herhangi bir fotoğrafı alınarak koordinasyon merkezindeki veri tabanında taratılacak. Taratılan fotoğrafı parkın her köşesinde kurulan kameralar hafızasına alarak kayıp kişinin yerini tespit edecek.

DHA
Yapay zekanın tespit ettiği bölgeyi kontrole gidilecek.

Güvenli şehir konseptine teknoloji ile ulaşılıyor

Lansmanda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, artık yeni bir dünya kurulduğuna işaret ederek, "Yeni dünyada ‘Akıllı Şehirler’ en önemli başlık. Şehrin sorunlarını çözmek için teknoloji kullanılıyorsa şehir akıllıdır. Pandemi sürecinde de 'Evde Hayat Var' sloganının içini doldurmak amacıyla kurumsal kapasitemizi güçlendirdik. Şehirdeki gençlerimize yazılım ve donanım hakkında deneyim kazandırmak için Bilişim AŞ.’yi kuruyoruz. Yapay zekalı yüz tanıma sistemine sahip kameralar ve yazılımın donanımın yer aldığı koordinasyon merkezimiz aracılığıyla Güvenli Park sistemimizi oluşturduk. Bir annenin parkta otururken kendini ve ailesini güvende hissetmesi gerekiyor. Güvenli Park, hem yerli hem de milli bir proje. Güvenliğimizi tesis etme konusunda çok önemli bir görevi var” dedi.

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