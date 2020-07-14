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Teknoloji Birçok teknisyeni zorlayan bakım çalışmasında yeni yöntem drone kullanmak
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Droneların kullanılmadığı sektör kalmayacak

Birçok teknisyeni zorlayan bakım çalışmasında yeni yöntem drone kullanmak

Birçok teknisyenin bakım çalışması yaparken sıkıntı yaşadığı nakil hatlarına drone ile çözüm buldular.

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TREDAŞ) enerji nakil hatlarının bakım çalışmalarında teknolojiden yararlanarak zamandan tasarruf sağlıyor. Drone ile kontrol edilen bölgelerde kuşun yuva yapıp yapmadığında sistemdeki arızaya kadar birçok detay tespit ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Dronelar ile bakım yapmak ciddi bir enerji tasarrufu da sağlıyor.
Dronelar ile bakım yapmak ciddi bir enerji tasarrufu da sağlıyor.

Teknoloji hayatımızı birçok alanda kolaylaştırmaya devam ediyor. Şimdi de droneları elektrik bakımı için kullandılar.

Elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde 300 bin direk, 20 bin kilometre hat ve 10 binden fazla trafoyla abonelerine elektrik enerjisi sunan Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi kilometrelerce uzunluktaki hatlarda bakım çalışmalarını termal kameralı drone aracılığıyla yapıyor.

  • Drone ile termal kameralı ölçümlerde iletkenlenlerde ve trafolarda sıcaklık farklılıkları tespit edilirken hat keşiflerinde ise yüzde 70’e yakın verim artışı sağlanıyor.

İHA
Bakım çalışmasını drone ile yaptı.

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Orman yangınlarına karşı 'Termal Dronelar' iş başında

Kuşların yuva yapıp yapmadığını dahi kontrol edebiliyor

  • Ayrıca iletkenlerdeki deformasyon ve yabancı cisimlerin, direklerdeki kuş yuvalarının, beton direk ve traverslerdeki çatlaklar ile ağaç direklerdeki çürüme ve yıpranmaların tespitinde de drone kullanılıyor.

Drone ile yapılan bakım çalışmaları sayesinde enerji nakil hatlarında oluşabilecek arızalar öngörülerek, elektrik kesintilerinin önüne geçilebilecek.

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