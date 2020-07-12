Orman yangınlarına karşı 'Termal Dronelar' iş başında

Dronelar yangına alternatif çözümlerden biri olarak kullanılacak.

Nisan ayında Ukrayna'nın Pripyat şehrinin yakınında bulunan Çernobil Nükleer Santrali etrafında korumaya alınan bölgedeki orman yangını, radyoaktif kalıntılara yaklaşarak nükleer santral alanını tehdit edecek boyuta geldi. 1000'den fazla personel, 120 itfaiye aracı, helikopter ve uçak yardımıyla yangını 10 gün içinde kontrol altına alarak yangının hem nükleer santrale hem de bölgedeki diğer tesislere yayılmasını önledi.

Koruma Bölgesi Yönetimi, Ukrayna Devlet Acil Servisi, Ukrayna Devlet Dairesi ve Devlet Orman Muhafızları tarafından 10 dronedan oluşan bir filo kuruldu. Bu dronelarla alınan hava istihbaratları durumu hızlı bir şekilde değerlendirerek doğru kararları almalarına yardımcı oldu.

Termal drone

Çernobil bölgesine dronelarla kritik müdahale yapıldı

Çernobil Koruma Bölgesi Yönetimi'nde yer alan Ukrayna Devlet Ajansı Kamu Konseyi Başkanı Alexander Sirota konu hakkında fikirlerini “Bu kadar yoğun dumanda görüş almak imkansızdı. Durumun üstesinden gelmek için net ve hızlı bir çözüme ihtiyacımız vardı ve bunun için DJI 2 Mavic 2 Enterprise Dual kullandık.

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Yangına çözüm olabilecek.

Termal kameralarla dumanların içinden görüntü aldık. Bu da daha hızlı ve daha stratejik olmamıza yardımcı oldu. Dronelardan aldığımız verilerle sorumlu personelin müdahale edeceği bölgeleri ve insanlı uçakları konuşlandırılacağı yerleri belirledik.''sözleriyle aktardı.

M2E Duals ile gerçek zamanlı termal görüntüler elde edildi, ısı ölçümleri yapıldı ve dakikalar içinde kritik noktalar tespit edildi.

Dronelar iş yükünü azaltıyor

Dronelar itfaiyecilere arazinin kuş bakışı görünümünü veriyor ve kimin tahliye edilmesi gerektiği konusunda hızlı karar almalarını sağlıyor. Dronelar, hızlı bir şekilde kontrolden çıkan orman yangınları için en iyi çözüm olmayı sürdüyor.