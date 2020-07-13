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Teknoloji Öğretmenler pahalı bulunca robotu kendileri yaptı
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Öğretmenler robot geliştirdi

Öğretmenler pahalı bulunca robotu kendileri yaptı

Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmenleri yazılımını ve mekaniğini kendilerinin geliştirdikleri masa tenisi top atma robotuyla yerli ve milli üretime katkı sağladı. Öğretmenlerin tasarladığı robot ihtiyaçtan doğmuştu. Masa tenisi için böyle bir robot baktıkları karşılarına çıkan 6 bin tl fiyatı çok bulan öğretmenler robotu kendileri tasarladı.

Haber Merkezi İHA
Öğretmenlerin geliştirdiği robot çok daha uygun.
Öğretmenlerin geliştirdiği robot çok daha uygun.


Tokat’ta Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Mesut Şahin (35), okuldaki öğrencilerinin masa tenisi antrenmanları için top atma robotu temin etmek istedi.

  • Piyasadaki tüm robotların ithal olduğunu ve ortalama 6 bin lira bir bedelle satışa sunulduğunu gören Şahin, durumu meslektaşları Matematik Öğretmeni Ali Kartal (36) ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İsmail İstanbul (29) ile paylaştı. Öğretmenler yerli üretimi olmayan masa tenisi top atma robotunu birlikte yapma kararı alarak işe koyuldu.

İHA
Öğretmenler kendileri tasarladı.

6 ayda yaptılar

Yazılımı ve hurda parçalardan oluşan mekanik aksamı 6 ayda tamamlanan robotun kullanıma hazır olduğunu söyleyen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Mesut Şahin,

“Bu projeyi gerçekleştirmemizdeki en önemli neden masa tenisi çalışmalarımız için ihtiyaç duyduğumuz top atma robotunu kendimiz üreterek bu alanda dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmaktır. En önemli nedenimiz budur. Yerli ve milli cihaz ve teknolojilerin üretimi ve geliştirilmesinde en azından bu alanda imkanlarımız dahilinde küçük bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bizlere.

  • Masa tenisi top atma robotumuz öğrencilerimiz ve sporcularımızın bireysel çalışma yapabilmelerine olanak tanımaktadır. Özellikle müsabakalara katılan sporcularımızın teknik ve taktik çalışmalarındaki performanslarından alınan verimin, daha kısa sürede maksimum seviyelere ulaşmasına imkan tanımaktadır.

İHA
Tasarımı 6 ay sürdü.

Biz ürünümüzü sağdan soldan topladığımız açıkçası hurda parçalarla yaklaşık 500-600 TL civarında mal ettik.

Bu haliyle bile piyasada satılan ürünlerin yaklaşık yarısından fazlasından daha iyi performans sergileyebilmekte şuanda.

Öğrencilerden insansız su altı projesi
TEKNOLOJİ
Öğrencilerden insansız su altı projesi

Şuanda yeni proje çalışmamız var. Özellikle profesyonel sporcuların teknik ve taktik elişim ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayabilecek bir masa tenisi robotunun, tasarım, donanım ve yazılımı ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Tabi mevcut imkanlarda bu çalışmalar bizleri bil hayli zorlamaktadır. Bu nedenle ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan gerekli desteği de sağlayabilirsek en kısa süre içerisinde yeni projemizin prototipini üretip seri üretim aşamasına geçmek ekip ve kurum olarak en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

İHA
500-600 liraya mal ettiler.

Sporcuların gelişmesine ciddi katkısı olacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden Spor Bilim Adamlarının da yakından takip ettiği robot, sadece 600 liraya mal oldu ve seri üretime geçebilmek için destek bekliyor. Robotun üretimi için katkı sunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kaya, “Ülkemizde son yıllarda pek çok alanda yerli ve milli çalışmalarımız var.

  • Bunlar bizim göğsümüzü kabartıyor. Biz de arkadaşlarla bir araya gelerek kendi alanımızda neler yapabiliriz, ne üretebiliriz şeklinde fikirlerimiz oldu. Masa tenisi alanında da bu çalışma ile birlikte özellikle temel masa tenisi eğitiminde sporcuların gelişmesine çok olumlu katkılar sağlayacak bu projeyi ürettik.

Böylece dışa bağımlılığımızı bu alanda en azından minimize etmeye çalışmış olduk. Ben buradan şu çağrıyı da yapmak istiyorum. Özellikle farklı disiplinler bir araya geldiği zaman, üniversitelerimizin mühendislik fakülteleri gibi, spor bilimleri fakülteleri gibi, farklı disiplinler bir araya gelerek bu ve buna benzer pek çok alanda çalışmalar yaparak ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak projeler üretebilir ve bununla birlikte pek çok cihazı dışarıdan getirmekten kurtulmuş oluruz diye düşünüyorum” diye konuştu.

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