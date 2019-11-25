Teknoloji Gezegenimizin adı 17 Aralıkta açıklanacak
BİLİM

Gezegenimizin adı 17 Aralık’ta açıklanacak

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye’nin “WASP- 52” kodlu yıldız ve yörüngesindeki “WASP-52-B” kodlu gezegene isim verme kampanyasının sona erdiğini, isimlerin 17 Aralık’ta Uluslararası Astronomi Birliği’nce (IAU) açıklanacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Prof. Dr. Küçük, 2019’un IAU’nun kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü olması dolayısıyla “Aynı gökyüzü altında 100 yıl” temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, bu kapsamda üye ülkelere belirlenen yeni yıldız ve gezegenlere isim verme hakkı tanındığını hatırlattı. Dernek olarak “Türkiye Ötegezegenine İsim Veriyor” kampanyası düzenlediklerini belirten Küçük, “Türkiye çapında başlattığımız kampanyaya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar katıldı, üniversiteler katıldı. Onlardan dönüşler aldık. Çok arzu ettiğimiz çoğunlukta olmadı ama harika isim önerileri geldi” dedi.

457 IŞIK YILI UZAKTA

  • Kampanyaya değişik merkezlerden ve bireysel katılımların da olduğunu anlatan Küçük, “Türkiye’ye verilen WASP-52 kodlu yıldıza ve yörüngesindeki gezegene isim verilmesi kampanyası sona erdi. Uluslararası Astronomi Birliği’nin isim verme konusunda birtakım kıstasları, kuralları var. Bu kurallara uyan 6 ismi belirledik ve birliğe gönderdik” diye konuştu. Küçük, Türkiye’ye 457 ışık yılı uzaktaki yıldız ve gezegenin isminin 17 Aralık’ta IAU tarafından açıklanacağını bildirdi. Prof. Dr. Küçük, Türkiye’ye isim verme hakkı tanınan gezegenin yaşanabilir değil Jüpiter gibi bir gaz gezegeni olduğunu, yıldızın ise ilkbahardan sonbahara kadar gözlemlenebileceğini belirtti.

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