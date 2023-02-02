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Teknoloji

Google’a piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma

Rekabet Kurulu, Google ve iştiraklerine, genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle rekabete aykırı hareket ettiği iddiasıyla soruşturma açtı.

10:54 . 2/02/2023 Perşembe
IHA
Google

Google

Rekabet Kurulu, Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün, genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinden yer alan, “Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır” ifadesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen önaraştırmayı karar bağladı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurulu, söz konusu işletmelerden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.


#Rekabet Kurulu
#Google
#Ceza
2 saat önce
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Google’a piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma
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