Google'ın 'Task Mate' uygulamasıyla internetten nasıl para kazanılır?

Google, birkaç gün önce Task Mate adını verdiği yeni bir kitle kaynaklı ödül uygulamasını test etmeye başladı. Görev Arkadaşı olarak çevrilen bu uygulama, para ödülü kazanmak isteyenlerin çeşitli görevler yapmasına imkan tanıyor. Daha doğrusu Google'ın verdiği bu görev tamamlandığında uygulama üzerinden para kazanılabiliyor. Şu anda yalnızca Hindistan ve Kenya'da aktif edilen sistemin önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

Google'ın Task Mate uygulamasında çeşitli görevleri yerine getirip internetten para kazanabilirsiniz.

Task Mate ile internetten para kazanma

Kısaca, kullanıcıların akıllı telefonlarında görevleri tamamlayarak para kazanmalarına olanak tanıyan yeni bir Google uygulaması var. Kullanıcılara anketleri tamamlamaları için PlayStore kredisi veren Google ÖdüllüAnketler gibi, TaskMate de kullanıcılara işletmeler için görevleri üstlenmeleri durumunda ödeme yapıyor. Başlıca fark, ÖdüllüAnketler'deki para birimi yalnızca uygulama satın almaya yararken Task Mate ile doğrudan parakazanmak mümkün hale geliyor.

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Bu noktada insanların en çok merak ettiği hususlardan birisi ise görevler oluyor. Google tarafından listelenen bazı örnekler arasında 'sözlü isimleri kaydetme', 'vitrin fotoğrafları çekme', 'cümleleri yazıya dönüştürme' gibi maddeler yer alıyor.

Ücretlendirme, görevin basitliğine ya da zorluğuna göre değişiyor. Toplamda 10 yazı dönüştürme görevinden 0.50 dolar para kazanılabiliyor. Ayrıca 10 sözlü cümleyi kaydetmek ise 0.20 dolarlık bir para kazanılmasını sağlıyor.

Bakiye birikmesini beklemeden istediğiniz an ödeme alabilirsiniz.

Task Mate'in belki de en önemli avantajlarından biri ücretin istendiği zaman çekilebiliyor olması. Normalde bu tür ödüllü programlarda bakiyenin belirli bir miktara yükselmesi gerekiyor. Ancak bu uygulama için aynı durum geçerli değil.

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Task Mate'in önemli avantajlarından biri de bakiyenin birikmesine gerek olmadan istenen her an ödeme alınabiliyor olması.

Uygulamanın Destek sayfasında kullanımla alakalı bir uyarı da var:

Doğruluğunuz ve daha önce politikaları ihlal edip etmediğiniz gibi faktörleri içeren performansınıza dayalı görevler alırsınız. Performansınız arttığında veya faktörler gözden geçirildiğinde yeni görevler alırsınız. Bazı görevler belirli beceriler de gerektiriyor.

TaskMate şimdilik Google Play'de Erken Erişim'de. Dolayısıyla yalnızca davet sistemiyle az önce bahsettiğimiz 2 ülkede aktif. Fakat zaman içinde çok daha fazla bölgeye ve ülkeye yayılması bekleniyor.

Task Mate (Google Play)