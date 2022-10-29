İkinci TOGG kimin olacak: CEO Karakaş'tan dikkat çeken yanıt

TOGG'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Gemlik'teki fabrikada önemli açıklamalarda bulundu.

#CANLI TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, açıklama yapıyor. https://t.co/IvcJP5urA1 — Yeni Şafak (@yenisafak) October 29, 2022

Karakaş'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Biz 1 sene önce bataryayı üretmek geliştirmek için bir anlaşma yaptık onun çalışmalarına başladık. Bir taraftan onları göreceksiniz bir taraftan TOGG'u göreceksiniz.

Şu ana kadarki yaklaşımlarımızda her adımı sosyal medyadan paylaştık. Dün renklerimiz paylaştık. Renklerimizle tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz. Sadece bir rengi değil ülkemizi temsil etmek istiyoruz.

Dijital dünyanın gelişmesiyle bizim aracımız nihayetinde evimizin bir parçası oluyor. Alışverişi ödemek isterseniz, seyahat etmek isterseniz bunları da yapabilirsiniz. 3. yaşam olarak tanımladığımız bir alan. Anlaşmaları tek tek duyuruyoruz.

REKLAM

THY ile bir anlaşma yaptık. Mil anlaşması... Fikir vermesi açısından 300'e yakın startup inceledik. 19 tanesiyle el sıkıştık. Dış dünyayı size getireceğiz.

15 yıllık bir projeden bahsediyoruz. Şu an 100 bin adetlik kapasite planlıyoruz.

İkinci TOGG kimin olacak?

Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın 'İkinci araca çok talep var hatta Bakan Nebati bile aradı' sözleri hatırlatılan Karakaş ikinci aracın kimin olacağına ilişkin "Ticari sır desem' ifadelerini kullandı.

TOGG'un fiyatı belli oldu mu?

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG'da fiyatın belli olmadığını belirtti.

FOTOĞRAF 24 Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961 yılında üretilerek Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan \"Devrim\" otomobili Togg Gemlik Kampüsü'ne getirildi.

Burada oluşturulan fuaye alanında Togg'un C-SUV ve sedan modeli ile sergilenen Devrim otomobili davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili 'Devrim', Togg'un Gemlik Kampüsü'ne getirildi Bazı davetliler, alandaki simülasyona binerek Togg'un birebir sürüş deneyimini yaşadı. Togg araçlarının gövde ve batarya bölümlerinin sergilendiği fuaye alanında akıllı şarj istasyonlarının da tanıtımı gerçekleştirildi.

Togg'un üretim aşamasının videoları da alandaki ekranlara yansıtıldı.

Dün, bugün, gelecek…

​

Togg'un Twitter adresinden, açılışa ilişkin bir paylaşım yapıldı. \"Dün, bugün, gelecek… Devrim mühendislerine saygıyla. Yeni Lig şimdi Gemlik\" açıklamasıyla yapılan paylaşımda, Devrim otomobili ile Togg'un SUV ve sedan araçlarının yan yana fotoğrafına yer verildi.

Devrim ve Togg yan yana: Dün bugün gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Togg Gemlik Kampüsü'nde Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim" otomobili ile Togg araçları sergileniyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 15 Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan yerli otomobil için heyecan dorukta. Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünde TOGG seri üretime geçecek. TOGG'un üretileceği fabrika 27 Aralık 2019'da belli olmuştu. Elektrikli üretim için Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika kuruldu.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.

Peki, TOGG kaç para olacak? Aracın özellikleri neler? Piyasaya ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar... 1) TOGG PROJESİ NE?

Türkiye’nin otomobilini üretme projesi son yılların en gözde konularından biri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2017’de Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB tarafından bu projenin gerçekleştirileceğini açıkladı. 2) NE ZAMAN ÜRETİME BAŞLANIYOR?

TOGG, Cumhuriyetin 99’uncu yılının kutlanacağı 29 Ekim 2022 tarihinde seri üretime başlayacak. 3) NEREDE ÜRETİLİYOR?

TOGG Bursa’nın Gemlik ilçesindeki dev fabrikada üretilecek. Tesisin açılışı 29 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Fabrikanın temelleri 18 Temmuz 2020 tarihinde atılmıştı. 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan fabrikadan çıkan C-SUV ve C-SEDAN araçlar ön gösterimde sergilenmişti. 4) FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG'un en çok fiyatı merak ediliyor. Yetkililer fiyat konusunda bugüne kadar net bir açıklama yapmazken rekabetçi bir fiyat olacağını ifade ediyorlardı. Bugün piyasada C-SUV TOGG’a muadil araçların fiyatlarının 800 bin TL ila 1 milyon TL arasında olacağı iddia ediliyor. Mart 2023'te satışa çıkması bekleniyor. 5) KAÇ FARKLI ARAÇ TASARLANIYOR?

TOGG, C-SUV, C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV, C-MPV modelleri ile müşterilerinin karşısına çıkacak. 6) NE KADAR ARAÇ ÜRETİLECEK?

Tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon aracın üretimi hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şirketin 2023 yılı hedefinin 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek olduğunu söyledi. 7) ÜRETİM SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

TOGG otomobillerin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından 12 Nisan’da tescil edildi. 24 Haziran'da ise otomobillerin SUV ve sedan tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. 8) TOGG'UN ÖZELLİKLERİ NE?

Tamamen elektrikli olacak TOGG, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Otomobillerin 300+ ve 500+ kilometre menzilli modeller ile satışa sunulması bekleniyor. Otomobil, yazılımındaki güncellemeleri 4G5G bağlantısı ile uzaktan alabilecek. 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 kms hızlanabilecek. 9) ELEŞTİRİLER NE?

Proje duyurulduktan sonra yerlilik oranı hakkında eleştiriler ortaya atılmıştı. Projenin fikri mülkiyet hakları yüzde 100 Türk firmalarına ait. Üretim sürecinde yabancı paydaşlarla da birlikte hareket edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen hafta yaptığı açıklamada üretim sürecindeki yerlilik oranına ilişkin şunları söylüyordu:



\"Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51'inin yerli olma şartı. Şunun garantisini veriyoruz, bu araç minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak.\"



Ayrıca TOGG’un seri üretim fabrikasının açılışı da ayrı bir polemiğe sebep oldu. Bakan Varank, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’e de davetiye gönderdiklerini söyledi. CHP ve İYİ Parti tarafı davete katılmayacaklarını bildirdi.



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TOGG’un Türkiye’yi gururlandıran özel bir girişim olduğunu söylerken, “Bu davet, şirket yönetiminden gelseydi seve seve katılır, seri üretim bandından inecek ilk aracı da ayakta alkışlardık” ifadelerini kullandı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise şirket yönetiminin siyasi parti liderlerine davetiye konusunda, bakandan davetiye gitmesi konusunda bir telkini olduğunu ifade ederken, “Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. 'Bir araç tanıttılar, bu aracı ne zaman üretecekler, hani bu araç' diye açıklamaları oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan bir daveti kendine yediremiyorsa gidip bakanlıkların da kapısına dayanmaması lazım\" diye konuştu. 10) TOGG İSMİ NEREDEN GELİYOR?

TOGG Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun kısaltması. Aslında ilk etapta satışa çıkacak isme henüz karar verilmediği için otomobil bu marka adı ile anılıyordu. TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş marka isminin beğenilme oranının yüzde 70’in üzerinde olduğunu ifade ediyordu. Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili olan TOGG'un açılışı için bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde fabrika açılışı gerçekleşecek. Peki, TOGG kaç para olacak? Aracın özellikleri neler? Piyasaya ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



