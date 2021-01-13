Teknoloji İstenmeyen mesaj ve telefon aramaları nasıl engellenir?
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İstenmeyen mesaj ve telefon aramaları nasıl engellenir? İleti Yönetim Sistemi nedir?

İstenmeyen mesaj ve telefon aramaları nasıl engellenir?

Ticaret Bakanlığı, istenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalarla ilgili rahatsızlıkları ortadan kaldıran Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'nin (İYS) itibaren hayata geçirildi. Artık istenmeyen mesaj ve aramaları internetten online olarak iptal edebilirsiniz. Peki İleti Yönetim Sistemi (İYS) nedir? İşte detaylar…

Haber Merkezi DHA
Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) kullanıma açıldı.
Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) kullanıma açıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın kullanıma sunduğu İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile izinsiz ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması ve istenmeyen aramaların engellenmesi sistemi hayata geçti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin istenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalar gibi ticari elektronik iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla İYS'nin oluşturulduğu belirtildi. Hayata geçirilen sistemle tüketicinin onayı alınmadan gönderilen ticari elektronik mesajların engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılmasının amaçlandığı belirtilerek, "İYS ile tüketicilerimiz verdiği tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek, kontrol edebilecek ve reddetme hakkını kullanabilecektir" denildi.

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NEDİR?

İYS ile tüketiciler verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek, kontrol edebilecek ve reddetme hakkını kullanabilecek.

Bakanlık tarafından 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre 31 Aralık 2020'de sona erdi.

İYS aracılığı ile Alıcılar (vatandaşlar) onay verebildikleri gibi mevcut onayları için ret haklarını kullanabilirler.

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NASIL ÇALIŞIR?

Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını 16 Şubat 2021'e kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek.

Ayrıca, 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Tüketiciler söz konusu onayları 1 Haziran 2021 – 16 Temmuz 2021'de kontrol edebilecek.

Belirlenen sürelerde vatandaşlar tarafından ret hakkının kullanılmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılan veriler onaylı sayılacak.

Söz konusu süreler mevcut onayların kontrolüne ilişkin olup, bu tarihlerden sonra da tüketiciler diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecek.

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