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Teknoloji

Karbon yakalama teknolojileri ile ilgili tarih belli oldu: Sisteme dahil edilecek

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Hasan Hüseyin Erdoğan, Türkiye Ulusal Enerji Planı kapsamında, yerli kömür santrallerinde karbon yakalama teknolojilerinin 2030'a kadar sisteme dahil edileceğini belirtti.

12:34 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı
Hasan Hüseyin Erdoğan
, 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kömürün elektrik üretiminin yanı sıra demir-çelik, çimento, kimya endüstrisi ve kağıt üretimi gibi geniş bir kullanım alanına sahip kesintisiz ve sürekli bir enerji kaynağı olduğunu ifade etti.

Enerji alanındaki değişim ve dönüşümde temiz kömür teknolojilerinin önemli rol oynayacağına işaret eden Erdoğan, "Ülkemiz kömür madenciliğini geliştirmek, teknolojik gelişimlere ayak uydurarak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmaları başarılı bir şekilde yürütmek ana hedefimiz. Günlük hayatta kullandığımız pek çok teknolojik ürünün kaynağı bu sektörden besleniyor. Hedefimiz, kömürün geleneksel kullanım alanlarını ileri teknoloji ile dönüştürerek üretimdeki pazar payını artırmak. KÖMÜRDER olarak bugün 48 üyemizle hem yerli kömür üretiminin artırılması hem de kömürün etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde farklı sektörlerde de kullanılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye 21 milyar tonluk kömür rezerviyle büyük potansiyele sahip"

Türkiye'nin yaklaşık 21 milyar tonluk kömür rezerviyle büyük bir potansiyele sahip olduğu bilgisini paylaşan Erdoğan, 2018'deki 100 milyon tonluk yerli kömür üretim rekorunun 2022'de kırılacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Türkiye Ulusal Enerji Planı kapsamında, yerli kömür santrallerinde karbon yakalama teknolojilerinin kullanımının 2030'a kadar sisteme dahil edileceğini vurgulayan Erdoğan,
"Belirlenen hedeflere göre, mevcut kömür santrallerinin elektrik üretimine devam edilecek ve bu santrallerin enerji üretim oranını temiz kömür teknolojileri ile harmanlayacağız. Üreteceğimiz yerli kömürle hem temiz kömür enerjisini yaygınlaştıracağız hem de ekonomik büyümeye destek sağlayacağız."
ifadelerini kullandı.

Erdoğan, net sıfır emisyon hedefleri çerçevesinde 2053'e kadar elektrik üretiminde, sanayide ve ısınmada kullanılan kömürde karbon ayak izinin azaltılması için de çalışmaların sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

  • "Bu çerçevede, karbon ayak izinin azaltılması hedefiyle kömürle elektrik üreten termik santrallerde yeterli alana sahip olan paydaşlarımız, sahalarına güneş enerji santralleri yaptırıyor. 'Türkiye Yüzyılı, Enerjinin Yüzyılı' anlayışımızla madencilikte dışa bağımlılığı azaltacak yerli kömürü, bilim, teknoloji, AR-GE ve inovasyon ile buluşturarak bu alanda fark yaratan bir ülke olma yolunda hızla ilerliyoruz. 2023'te de madencilik sektörümüzün gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payını ve yerli kömür üretimini istikrarlı ve çevreye uyumlu şekilde artırmaya aralıksız devam edeceğiz."

Öte yandan, Erdoğan'ın konuşması sırasında "Havası kirli, Parası kirli, Neresi temiz?" yazılı pankart açan Greenpeace üyesi bir aktivist, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.


#Temiz Kömür Teknolojileri
#Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan
#Türkiye Ulusal Enerji Planı
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