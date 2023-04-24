Karbon yakalama teknolojileri ile ilgili tarih belli oldu: Sisteme dahil edilecek

, 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kömürün elektrik üretiminin yanı sıra demir-çelik, çimento, kimya endüstrisi ve kağıt üretimi gibi geniş bir kullanım alanına sahip kesintisiz ve sürekli bir enerji kaynağı olduğunu ifade etti.

, 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kömürün elektrik üretiminin yanı sıra demir-çelik, çimento, kimya endüstrisi ve kağıt üretimi gibi geniş bir kullanım alanına sahip kesintisiz ve sürekli bir enerji kaynağı olduğunu ifade etti.

Enerji alanındaki değişim ve dönüşümde temiz kömür teknolojilerinin önemli rol oynayacağına işaret eden Erdoğan, "Ülkemiz kömür madenciliğini geliştirmek, teknolojik gelişimlere ayak uydurarak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmaları başarılı bir şekilde yürütmek ana hedefimiz. Günlük hayatta kullandığımız pek çok teknolojik ürünün kaynağı bu sektörden besleniyor. Hedefimiz, kömürün geleneksel kullanım alanlarını ileri teknoloji ile dönüştürerek üretimdeki pazar payını artırmak. KÖMÜRDER olarak bugün 48 üyemizle hem yerli kömür üretiminin artırılması hem de kömürün etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde farklı sektörlerde de kullanılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.