Elon Musk'tan beklenmedik hamle: Büyük tepki topladı

'Parasını vermeyene mavi tik yok" çıkışıyla tepki çeken Twitter'dan beklenmedik bir hamle geldi. Bir milyondan fazla kullanıcısı olan ve abonelik almayan hesaplara mavi tik geldi. Hayatını kaybeden ünlülerin bile hesaplarına mavi tik gelmesi, sosyal medya platformunda tepkiye yol açtı.

Doğrulama süreci var

Başlangıçta, sahte hesapları ve yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak için tasarlanmış bir kimlik doğrulama aracı olarak kullanıldı. Şimdi, bir hesabın Twitter Blue adlı premium bir hizmete abone olduğunun bir simgesi ve ödemenin yapılmasıyla birlikte bir doğrulama süreci var.

Büyük tepki topadı

Aboneliğin yapıldığı yere bağlı olarak çeşitli fiyatlar var, ancak ortalama ayda yaklaşık 8 ABD doları olarak hesaplanıyor. Orijinal doğrulama sürecinden mavi tik alan ve abonelik ücretini ödememeye karar verenler, 20 Nisan'da tiklerini kaybetmeye başladı. Dünyaca ünlü yazar Stephen King, mavi tikinin geri gelmesi üzerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Ayrıca, 1 milyondan az takipçisi olan bazı hesapların mavi tiklerinin "tamamen Elon Musk'ın takdirine bağlı olarak" geri yüklendiğini belirtti.

Resmi açıklama yapılmadı

Mavi tikin üzerine tıklayınca çıkan "bu kullanıcı abonedir ve telefon numarasını doğrulamıştır" ibaresi, kullanıcılardan tepki çekti. Yaşamını yitiren isimlerin bu doğrulamayı yapamayacağı belirtildi. Twitter'dan sürece ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.







