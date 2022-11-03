Dünya Twitterda mavi tik aylık sekiz dolar
AMERİKA

Twitter'da mavi tik aylık sekiz dolar

Doğrulanmış hesap rozeti olan mavi tik için kullanıcıların aylık 20 dolar ödeyeceğini açıklayan Elon Musk, daha uygulama başlamadan “indirime” gitti. Twitter’ın yeni sahibi, mavi tikin aylık 8 dolar olacağını duyurdu.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Twitterda mavi tik aylık sekiz dolar
Twitter'da mavi tik aylık sekiz dolar.

Doğrulanmış hesap rozeti olan mavi tik için kullanıcıların aylık 20 dolar ödeyeceğini açıklayan Elon Musk, daha uygulama başlamadan “indirime” gitti. Twitter’ın yeni sahibi, mavi tikin aylık 8 dolar olacağını duyurdu. Konuya ilişkin bir tweet dizesi yayımlayan Musk, 8 dolarlık ücretin, ülkelerin alım gücüne göre değişeceğini belirtti. Kullanıcılar ödeyecekleri ücret karşılığında aramalarda, yanıtlarda ve mentionlarda öncelik kazanacak. Musk, bu özelliğin spam ve sahtekarlıkla mücadelede önem teşkil ettiğini açıkladı. Ayrıca mavi tike sahip kullanıcılar, uzun videolar ve sesler paylaşabilecek ve normalde görünenin yarısı kadar reklama maruz kalacak. Öte yandan Twitter ile çalışmayı tercih eden yayıncılar, bu ücretten muaf tutulacak. Kamuya mal olmuş kişilerin hesaplarında ise şu an politikacıların profillerinde görüldüğü üzere kullanıcı adının yanında bir etiket yer alacak.

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