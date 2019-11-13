İki lise öğrencisi geliştirdiği yapay zeka ile yazılmamış şiirleri yazıyorlar

Kayseri’de, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencilerinden Tarık Mut ve Yusuf Emir Kaya, şiir yazan yapay zeka geliştirdi. Yapay zekayı öğrenebilen algoritma ile eğiten genç mucitler, çalışmalarının sonucunu aldı.

Projeleri hakkında bilgiler veren Tarık Mut, "Şiir yazan bir yapay zeka geliştirdik. Bu yapay zeka için öğrenebilen bir algoritma yazdık. Öğrenebilen algoritmayı eğitti ve 93 tane şair ekledik. Şuanda 11 binden fazla kelime biliyor ve 12 binden fazla da bu kelimeler arasında bağlantılar var. Bu bağlantılar ile anlık olarak dünya üzerinde hiç yazılmamış bir şiiri tek bir tuşla yazabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarık Mut, projeleri hakkında bilgiler verdi.

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Yusuf Emir Kaya, "Biz şiirleri yazarken 2. Yeni edebiyatındaki şiirleri seçtik. Çünkü bu 2. Yenide kafiye yok. Bu da bizim bilgisayarın işini kolaylaştırıyor ve üslup olarak daha kolay. Böylelikle bilgisayarın işini daha da kolaylaştırdık" dedi.