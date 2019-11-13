Teknoloji İki lise öğrencisi geliştirdiği yapay zeka ile yazılmamış şiirleri yazıyorlar
EĞİTİM BİLİM

Kayseri'de iki lise öğrencisi geliştirdiği yapay zeka ile yazılmamış şiirleri yazıyorlar

İki lise öğrencisi geliştirdiği yapay zeka ile yazılmamış şiirleri yazıyorlar

Kayseri’de 2 lise öğrencisinin geliştirdiği yapay zeka, hafızasındaki 11 bin kelimeden şimdiye kadar yazılmamış şiirleri yazıyor.

Haber Merkezi İHA
Yapay zeka geliştiren öğrenciler bilgi verdi.
Yapay zeka geliştiren öğrenciler bilgi verdi.

Kayseri’de, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencilerinden Tarık Mut ve Yusuf Emir Kaya, şiir yazan yapay zeka geliştirdi. Yapay zekayı öğrenebilen algoritma ile eğiten genç mucitler, çalışmalarının sonucunu aldı.

Projeleri hakkında bilgiler veren Tarık Mut, "Şiir yazan bir yapay zeka geliştirdik. Bu yapay zeka için öğrenebilen bir algoritma yazdık. Öğrenebilen algoritmayı eğitti ve 93 tane şair ekledik. Şuanda 11 binden fazla kelime biliyor ve 12 binden fazla da bu kelimeler arasında bağlantılar var. Bu bağlantılar ile anlık olarak dünya üzerinde hiç yazılmamış bir şiiri tek bir tuşla yazabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarık Mut, projeleri hakkında bilgiler verdi.

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Yusuf Emir Kaya, "Biz şiirleri yazarken 2. Yeni edebiyatındaki şiirleri seçtik. Çünkü bu 2. Yenide kafiye yok. Bu da bizim bilgisayarın işini kolaylaştırıyor ve üslup olarak daha kolay. Böylelikle bilgisayarın işini daha da kolaylaştırdık" dedi.

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