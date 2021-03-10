Teknoloji KOBİler finansal yönetimde bulut teknolojisini aktif olarak kullanıyor
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KOBİ’ler finansal yönetimde bulut teknolojisini aktif olarak kullanıyor

Yerli yazılım firması Bilsoft, bulut teknolojisiyle verilerini güvence altına alarak müşteri memnuniyetini bulutlar ötesine taşıyor.

Haber Merkezi İHA
KOBİ bulut teknolojisi
KOBİ bulut teknolojisi

Büyük ve küçük birçok firma bulutteknolojisi alanında hizmet veriyor. Özellikle küreselşirketlerglobalarenada ciddi yatırımlar yapıyor. Türkiye piyasasında ise birçok web tabanlı muhasebe programı olmasına rağmen, bu programların birkaçı bulutbilişimaraçlarını kullanıyor. Türkiye’nin hızla ilerleyen yazılım firması Bilsoft bu alanda öncü olarak 2005 yılından beri 95 bin üzerindeki müşterisine ücretsiz ön muhasebe programı hizmeti verirken bulut teknolojisi ile de verilerinigüvencealtına alarak müşteri memnuniyetini bulutlar ötesine taşıyor.

Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Öztürk.

Bulut bilişim yöntemlerinin birçok avantajının olduğunu belirten Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Öztürk'ün konuyla alakalı açıklaması şu şekilde:

  • Bulut teknolojisinin, verilerin hizmet sağlayıcı firmaların sunucularında işlenmesi ve depolanması dolayısıyla, bilgisayar ve benzeri belirli cihazlara bağımlılığı ortadan kaldırdığını ve bu nedenle bilgisayar çalınması, çökmesi vb. olası durumlarda KOBİ’lerin finansal verilerinin kaybolma riskini ortadan kaldırıyor. Bu nedenle bulut teknolojisinin veri güvenliğini yüzde yüz garanti altına almaktadır.
  • Bulut teknolojisine geçmeyen işletmelerin, yazılım lisanslama ve bakım maliyetleri, sunucu ve benzeri donanım maliyetleri, veritabanı ve sistem yönetimi maliyetleri gibi giderlere katlanmak zorunda oluyorlar. Fakat, bulut teknolojisinin bu giderleri asgari düzeye indiriyor. Bu teknoloji sayesinde veri kullanım miktarını veya kullanıcı sayısını ihtiyaçlar doğrultusunda arttırabilmek veya azaltılabilmektedir. Bilsoft olarak, sektördeki bu değişimin farkındayız. Bu doğrultuda, bugüne kadar elde ettiğimiz yetenek ve tecrübeleri bugünün trendleri ile birleştirerek, kullanıcılarına yenilikçi çözümler sunma vizyonuyla faaliyetlerine devam ediyoruz.
  • Geliştirdiğimiz ticari yazılım programlarının bulut teknolojisine dayalı olarak internetin olduğu her yerden cep telefonu, tablet ve bilgisayar üzerinden erişilebilir ve kullanılabilir olmasına büyük önem veriyoruz.

Bulut teknolojisine dayalı BilsoftTicari yazılım programları, cari takip işlemlerinin yanı sıra, e-fatura, hızlı satış, personel takibi, stok takibi ve üretim takibi işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

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