Teknoloji Merkür bugün Güneş ile Dünyanın arasından geçecek
BİLİM

Gözler bugün Merkür'de! Merkür ne zaman Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek?

Merkür bugün Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek

Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür, bugün Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi halka açık etkinlik düzenleyecek. Merkür, ortalama bir yüzyılda 13 kez Güneş'in önünden geçiyor. Merkür'ün Güneş ile Dünya arasından geçeceği 11 Kasım'da TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde meraklılar uzmanlar tarafından bilgilendirilecek, tek teleskoptan gerçekleştirilecek gözlem YouTube'dan canlı yayınlanacak.

Haber Merkezi AA
Merkür'ün Güneş ile Dünya arasından bir sonraki geçişi 13 Kasım 2032'de olacak.
Merkür'ün Güneş ile Dünya arasından bir sonraki geçişi 13 Kasım 2032'de olacak.

Merkür'ün Güneş ile Dünya arasından geçeceği 11 Kasım'a özel TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde bilgilendirme ve yayın hazırlığı yapılırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da meraklıları Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilecek etkinliğe davet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür, bugün Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek.

Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, bir etkinlikle bu gök olayını halkla buluşturacak. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde saat 15.40'tan itibaren Güneş ufka inerek, doğal nedenlerden dolayı görülemez duruma gelene kadar etkinlik sürecek. Bu sırada TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi uzmanları, katılımcıları bilgilendirecek. Bilim Toplum Merkezi'ndeki tek teleskoptan yapılacak gözlem "https://www.youtube.com/c/TÜBİTAKUlusalGözlemevi" adresinden canlı izlenebilecek.

Merkür'e doğru yola çıktı
TEKNOLOJİ
Merkür'e doğru yola çıktı

Sonraki geçiş 2032'de

Bakan Varank da söz konusu etkinliğe ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözlerimiz pazartesi günü Merkür'de olacak. En hızlı gezegen Merkür, Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek. Uzay meraklıları bu ilginç gökyüzü olayını, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinden takip edebilir. Bir sonraki geçiş 13 Kasım 2032'de olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Merkür gezegeni Dünya ile çarpışabilir
TEKNOLOJİ
Merkür gezegeni Dünya ile çarpışabilir

101 milyon kilometre uzakta

Güneş'e en yakın gezegen Merkür, en son 9 Mayıs 2016'da benzer bir geçişi yapmıştı. Merkür, ortalama bir yüzyılda 13 kez Güneş'in önünden geçiyor.Bugün Merkür, Dünya'ya 101 milyon kilometre uzaklıkta olacak.

Merkür'ün geçişi, Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu'nda tamamen, Türkiye'de ise öğleden sonra başlayıp gün batımına kadar gözlemlenebilecek.

Söz konusu gök olayı, Güneş tutulması gözlükleri kullanılsa bile çıplak gözle takip edilemeyecek. Geçiş sırasında Merkür, 1 liranın 500 metre uzaklıktan görünüşü kadar küçük olacak. Bu nedenle Güneş'te bir ışık azalması meydana gelmeyecek.

Göz sağlığına dikkat

Bu gök olayını gözleyebilmek için mutlaka özel üretilmiş güneş filtresine sahip teleskopların kullanılması gerekiyor. Uzmanlar, filtresiz dürbün veya teleskop gibi optik aletlerle Güneş'e doğrudan bakıldığında göz retinasının ciddi şekilde zarar göreceği uyarısında bulunuyor.
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