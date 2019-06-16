Teknoloji Mona Lisanın gülüşü hakkında çarpıcı iddia Koca bir yalan
BİLİM

Mona Lisa'nın gülüşü hakkında çarpıcı iddia: 'Koca bir yalan'

Leonardo Da Vinci'nin en meşhur eseri olan Mona Lisa tablosundaki gülümsemeyle ilgili yeni bir tartışma ortaya çıktı. Tabloyu inceleyen bilim insanları gülümsemenin aslında bir yalan olabileceğini öne sürüyor.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Mona Lisa
Mona Lisa

Mona Lisa'nın gülüşü, tarihin belki de en çok incelenen gülümsemelerinden biri olabilir. Ancak bilim insanlarının söylediğine göre bu gülüş aslında bir "koca bir yalan."

Uluslararası bir araştırma ekibinin yaptığı dudak ve yüzün üst kısmındaki kasların simetri incelemesinin sonucuna göre, Leonardo da Vinci'nin ünlü 16. Yüzyıl Rönesans portesinde muhtemelen mutlu bir gülümseme yok. Araştırmacılar ve sanat gözlemcileri uzun zamandır resmin modelinin kimliği ve gülüşün arkasındaki duygulardan etkilenmişlerdi. Bazıları bu gülüşteki asimetrinin yüz felci gibi yüzün zayıflamasına sebep olan tıbbi bir durumdan kaynaklanıyor olabileceğini düşünmekteydi. Ancak en son analiz, modelin asimetrik ifadesine nöro-psikoloji açısından bakıyor.

Ekip tarafından kaleme alınan araştırma yazısına göre, Mona Lisa'nın asimetrik gülüşü, aynı zamanda "yalan söylendiğinde ortaya çıkan" bir "gerçek olmayan gülümseme" olabilir. Tabii ki burada "yalan" çok güçlü bir kelime gibi duruyor. Bilim insanları, saatlerce sabit oturması istenen birinin bütün süre boyunca mutlu bir gülüşü sürdürmesinin zorluğunu ve Leonardo'nun modellerini mutlu tutmak için kullandığı söylenen şaklabanların bile bunun için yeterli olmayabileceğini kabul ediyorlar. Mona Lisa'nın modelinin gerçek hislerini bilmemiz mümkün olmasa da, bu ilginç gülümsemenin arkasındaki sebepleri incelemek halen büyük ilgi çekiyor.

Araştırmacıların belirttiği üzere, ilgi çekici alternatiflerden biri, Leonardo'nun bilim tarafından keşfedilmesinden üç yüz yıl önce asimetrik gülümsemenin anlamını bildiği ve resmi bilinçli olarak bu şekilde yaptığı. Eğer durum buysa, Mona Lisa'nın gülüşünün gizli mesajlar içeriyor olması ve bir öz-portre veya hayatını kaybetmiş olan birine yönelik bir portre olması muhtemel olabilir. Bu da daha önce de ortaya atılmış olan teorileri destekler bir durumda.

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