Nisan sonunda Ay'a ulaşacak: Kargosunda taşıdığı robotla yüzey araştırmaları yapacak

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Havada 1000 kilometre yol alan füze sonrası Japonya'nın Hokkaido bölgesinde halka yer altı sığınaklara gidilmesi yönünde çağrıda bulunuldu. ABD, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesini şiddetle kınayarak, müzakere masasına oturması için diplomatik angajman çağrısı yaptı.