Trump’tan eski avukatına 500 milyon dolarlık tazminat davası

Florida Bölge Mahkemesi’ne sunulan 32 sayfalık dava dosyasında, Cohen’in eski müvekkili Trump’ın sırlarını ifşa etme yoluyla mesleki kuralları ihlal ettiği ve suistimalde bulunduğu iddia edilirken, Cohen’in yayımladığı kitaplar ve podcast serileri Trump’ı itibar kaybına uğratan girişimler olarak gösterildi. Öte yandan Cohen’in işletme giderlerini fazla göstererek Trump’ın şirketinden 75 bin dolar haksız kazanç elde ettiği savunulan dosyada, Cohen’in tam miktarı dava sürecinde belirlenmek üzere 500 milyon dolar dolayında tazminat ödemesi talep edildi.