Otomobil ehliyetiyle kullanılabilen Vespa Primavera 50

Vespa’nın yeni modeli Vespa Primavera 50, A sınıfı motosiklet ehliyetine ihtiyaç olmadan, B sınıfı otomobil ehliyetiyle kullanılabiliyor olmasıyla ön plana çıkıyor. Kalite ve tasarım konusunda tam anlamıyla rakipsiz olan İtalyan markası Vespa’nın Primavera 50 modeli, ayrıca bu özelliğiyle pazardaki önemli bir eksikliği de dolduracak.

Türkiye satış fiyatı belli oldu

Dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Vespa Primavera 50’nın siyah, kırmızı, beyaz, mercan ve mavi renkleri bulunuyor. Motoru ise 49,9 cc hacmindeki tek silindirli, hava soğutmalı 3 supaplı olarak belirtilmiş. 6,4 litrelik yakıt deposu ve 1 litreyle 35,5 km yapabilen menzil kapasitesiyle uzun yolculuklar vaat eden Primavera 50, 16.400 TL’den başlayan ekonomik fiyatla satışa sunuluyor.