Otomotiv devinden kritik geri çağırma kararı: Yüz binlerce araçta yangın riski

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu sorun marş motoru bileşeninde meydana gelen korozyondan kaynaklanıyor ve bu durum yangın ihtimalini artırıyor. Yetkililer, araç sahiplerine kalıcı çözüm sağlanana kadar otomobillerini evlerden ve yapılardan uzak noktalarda park etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

BMW bayileri, etkilenen araçlardaki marş motorunu yeni tasarlanmış parçalarla ücretsiz olarak değiştirecek. Araç sahiplerine resmi bildirimler 14 Kasım itibarıyla gönderilmeye başlanacak. Şirket, şu ana kadar herhangi bir kaza veya yaralanma rapor edilmediğini, ancak geri çağırmadan önce kendi masraflarıyla tamir yaptıranların geri ödeme hakkına sahip olacağını açıkladı.