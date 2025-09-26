Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Otomobil
Otomotiv devinden kritik geri çağırma kararı: Yüz binlerce araçta yangın riski

Otomotiv devinden kritik geri çağırma kararı: Yüz binlerce araçta yangın riski

17:0226/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Münih merkezli lüks otomobil üreticisi BMW, yangına neden olabilecek marş sistemindeki bir arıza nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracını geri çağıracak.
Münih merkezli lüks otomobil üreticisi BMW, yangına neden olabilecek marş sistemindeki bir arıza nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracını geri çağıracak.

Alman otomotiv devi BMW, ABD pazarındaki bazı modellerinde tespit edilen yangın riski nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma kararı aldı. Şirket, 2019-2022 yılları arasında üretilen yaklaşık 200 bin aracın potansiyel elektrik arızası sebebiyle servislere çağrıldığını duyurdu.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu sorun marş motoru bileşeninde meydana gelen korozyondan kaynaklanıyor ve bu durum yangın ihtimalini artırıyor. Yetkililer, araç sahiplerine kalıcı çözüm sağlanana kadar otomobillerini evlerden ve yapılardan uzak noktalarda park etmeleri yönünde uyarıda bulundu.



Yüz binlerce araçta yangın riski


BMW bayileri, etkilenen araçlardaki marş motorunu yeni tasarlanmış parçalarla ücretsiz olarak değiştirecek. Araç sahiplerine resmi bildirimler 14 Kasım itibarıyla gönderilmeye başlanacak. Şirket, şu ana kadar herhangi bir kaza veya yaralanma rapor edilmediğini, ancak geri çağırmadan önce kendi masraflarıyla tamir yaptıranların geri ödeme hakkına sahip olacağını açıkladı.


Geri çağırmadan etkilenen modeller arasında 2019-2021 BMW 330i, 2019-2022 BMW Z4, 2020-2022 BMW 530i, X3, X4, 2021-2022 BMW 430i ve 430i Convertible ile 2022 BMW 230i bulunuyor.



#Otomotiv sektörü
#son dakika
#BMW
#Alman otomobil
#NHTSA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞERONA KADRO SON AÇIKLAMALAR 26 EYLÜL: Taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek, açıklama geldi mi?