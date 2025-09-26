Otomotiv devinden kritik geri çağırma kararı: Yüz binlerce araçta yangın riski

Alman otomotiv devi BMW, ABD pazarındaki bazı modellerinde tespit edilen yangın riski nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma kararı aldı. Şirket, 2019-2022 yılları arasında üretilen yaklaşık 200 bin aracın potansiyel elektrik arızası sebebiyle servislere çağrıldığını duyurdu.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu sorun marş motoru bileşeninde meydana gelen korozyondan kaynaklanıyor ve bu durum yangın ihtimalini artırıyor. Yetkililer, araç sahiplerine kalıcı çözüm sağlanana kadar otomobillerini evlerden ve yapılardan uzak noktalarda park etmeleri yönünde uyarıda bulundu.
Yüz binlerce araçta yangın riski
BMW bayileri, etkilenen araçlardaki marş motorunu yeni tasarlanmış parçalarla ücretsiz olarak değiştirecek. Araç sahiplerine resmi bildirimler 14 Kasım itibarıyla gönderilmeye başlanacak. Şirket, şu ana kadar herhangi bir kaza veya yaralanma rapor edilmediğini, ancak geri çağırmadan önce kendi masraflarıyla tamir yaptıranların geri ödeme hakkına sahip olacağını açıkladı.
Geri çağırmadan etkilenen modeller arasında 2019-2021 BMW 330i, 2019-2022 BMW Z4, 2020-2022 BMW 530i, X3, X4, 2021-2022 BMW 430i ve 430i Convertible ile 2022 BMW 230i bulunuyor.