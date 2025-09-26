Altın piyasasında tarihi hareketlilik yaşanıyor. Gram altın peş peşe kırdığı rekorlarla yatırımcının ilgisini çekerken, Finans Analisti İslam Memiş’ten kritik uyarılar geldi. Son günlerdeki yükselişin “temelsiz” olduğunu belirten Memiş, “köpük fiyatlama” sürecine dikkat çekerek kısa vadeli alımların risk taşıdığını söyledi. Yatırımcıya sabırlı olma çağrısı yapan Memiş, uzun vadede ise altının yükseliş trendini sürdüreceğini vurguladı.
Altın fiyatları sert dalgalanmalarla yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Gram altın rekor üzerine rekor kırarken, milyonlarca kişi “Şimdi almalı mıyım, yoksa kâr satışı için doğru zaman mı?” sorusuna yanıt arıyor. Finans Analisti İslam Memiş ise A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerle dikkat çekti.
“Anlamsız yükseliş” vurgusu
Memiş, altındaki son yükselişin ekonomik temellere dayanmadığını belirterek “köpük fiyatlama” uyarısında bulundu.
“Ons altından destek alarak gram altın bugüne kadar yükseldi. Yılbaşından bugüne yüzde 66 civarında artış gördük. Ancak son bir haftada agresif bir yükseliş yaşandı. Bunun arkasında bir sebep yok, savaş riski yok, açıklama yok… Bu anlamsız bir yükseliş. Zaman zaman böyle köpük fiyatlamalar olur” dedi.
“Köpük fiyatlama” ifadesi, bir varlığın gerçek değerinin çok üzerinde suni şekilde fiyatlanması anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu tür yükselişler genellikle sert düzeltmelerle, yani ani düşüşlerle son buluyor.
Çeyrek altında bir haftada 300 TL fark
Memiş, bu olağan dışı yükselişin çeyrek altına da yansıdığına dikkat çekerek,
“Geçen hafta 8.200 lira seviyesindeydi. Şu anda 8.500 lira. Bir haftada 300 lira artış oldu. Bu yükselişler sağlıksız” ifadelerini kullandı.
Almalı mı, satmalı mı, beklemeli mi?
İslam Memiş, yatırımcıları üç grupta değerlendirerek farklı stratejiler önerdi:
Satmalı: Nakde ihtiyacı olanlar (ev, araba alımı, borç ödeme vb.) için mevcut seviyeler satış fırsatı.
Beklemeli: Uzun vadeli yatırım yapanlar için sabır tavsiyesi. Nakit ihtiyacı olmayanların beklemesi gerektiğini vurguladı.
Almamalı: Yeni yatırım yapmak isteyenler için bu dönemin uygun olmadığını belirtti. “Kâr satışlarını, teknik düzeltmeleri beklemek gerekiyor. Panik olmadan kenarda durulmalı” dedi.
Uzun vadeli hedefler
Kısa vadeli dalgalanmalara karşı uyarıda bulunan Memiş
Orta ve uzun vadede yine altın fiyatları yükselmeye devam edecek... Önümüzdeki yıllarda altın fiyatlarında 6.350, 6.500 lira seviyesine kadar yükseliş bekliyoruz. dedi.
Memiş ayrıca fiziki altın alımının arttığı bu dönemde dolandırıcılara karşı da uyarıda bulundu:
“İnternetten sahte, düşük ayarlı altın çok satılıyor. Vatandaşlarımızın internetten alışverişte dikkatli olması lazım. Fiziki olarak güvenilir kuyumculardan veya sertifikalı kurumlardan alınması daha doğru olur.”