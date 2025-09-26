“Anlamsız yükseliş” vurgusu





Memiş, altındaki son yükselişin ekonomik temellere dayanmadığını belirterek “köpük fiyatlama” uyarısında bulundu.





“Ons altından destek alarak gram altın bugüne kadar yükseldi. Yılbaşından bugüne yüzde 66 civarında artış gördük. Ancak son bir haftada agresif bir yükseliş yaşandı. Bunun arkasında bir sebep yok, savaş riski yok, açıklama yok… Bu anlamsız bir yükseliş. Zaman zaman böyle köpük fiyatlamalar olur” dedi.