Samsung tek kullanımlık plastik ürün ambalajlarını zaman içinde ortadan kaldıracak

Samsung, dün Türkiye saatiyle 17:00'de başlayan canlı yayınla birlikte yeni nesil cihazlarını duyurdu. Bunlar arasında Galaxy Flip 3, Galaxy Fold 3 ve Galaxy Watch 4 yer aldı.

Ana odak noktası ürünler olsa da etkinlik sonunda önemli bir açıklama da yapıldı. Şirket, BM İklim Paneli Politikası raporunun açıklanmasından sadece birkaç gün sonra, 2025 yılına kadar tek kullanımlık plastikleri ürün ambalajlarından çıkarılacağına dair taahhüt verdi.

Samsung'un bu projesi uzun vadede diğer akıllı telefon üreticilerini de harekete geçirecek gibi görünüyor.

Samsung, cihaz ambalajında geleneksel olarak kullanılan gereksiz kaynakları ve malzemeleri azaltacağını, kaldıracağını ve değiştireceğini söyledi.

Bu durum ilk bakışta şirketlerin üzerine düştüğü tipik bir kanayan yara olarak görülüyor. Ama Samsung bu konuyu epey ciddiye alıyor ve yatırımlarını bu noktaya yöneltiyor.

REKLAM

TEKNOLOJİ Samsung Unpacked 2021'de hangi ürünler tanıtıldı?

TEKNOLOJİ Samsung Galaxy S21 FE hakkında yeni bir açıklama geldi