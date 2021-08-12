Teknoloji Samsung tek kullanımlık plastik ürün ambalajlarını zaman içinde ortadan kaldıracak
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Samsung tek kullanımlık plastik ürün ambalajlarını zaman içinde ortadan kaldıracak

Samsung, ürün kutularındaki tek kullanımlık ambalajlar üzerinde önemli birtakım düzenlemeler yapıyor. Güney Koreli şirket, dün Unpacked 2021 sonunda yaptığı açıklamayla birlikte 2025 yılına kadar çok önemli düzenlemeler yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsung tek kullanımlık plastik ürün ambalajlarını zaman içinde ortadan kaldıracak
Samsung

Samsung, dün Türkiye saatiyle 17:00'de başlayan canlı yayınla birlikte yeni nesil cihazlarını duyurdu. Bunlar arasında Galaxy Flip 3, Galaxy Fold 3 ve Galaxy Watch 4 yer aldı.

Ana odak noktası ürünler olsa da etkinlik sonunda önemli bir açıklama da yapıldı. Şirket, BM İklim Paneli Politikası raporunun açıklanmasından sadece birkaç gün sonra, 2025 yılına kadar tek kullanımlık plastikleri ürün ambalajlarından çıkarılacağına dair taahhüt verdi.

Samsung'un bu projesi uzun vadede diğer akıllı telefon üreticilerini de harekete geçirecek gibi görünüyor.
Samsung'un bu projesi uzun vadede diğer akıllı telefon üreticilerini de harekete geçirecek gibi görünüyor.

Samsung, cihaz ambalajında geleneksel olarak kullanılan gereksiz kaynakları ve malzemeleri azaltacağını, kaldıracağını ve değiştireceğini söyledi.

Bu durum ilk bakışta şirketlerin üzerine düştüğü tipik bir kanayan yara olarak görülüyor. Ama Samsung bu konuyu epey ciddiye alıyor ve yatırımlarını bu noktaya yöneltiyor.

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