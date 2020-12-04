Siber saldırganlar bu kez de aşı tedarik zincirlerini hedefliyor

Koronavirüs salgınınınbaşından bu yana bilgisayar korsanlarının aşı geliştirmeçalışmalarını hedef aldığını biliyoruz. Ancak şimdi bu dikkatlerini aşıları dünyanındört bir yanındaki insanlara dağıtacak tedarik ve ulaşım zincirlerine yönlendiriyorlar.

Koronavirüs aşısının tedarik zincirini hedef alıyorlar.

IBM, yakın zamanda COVID-19 aşılarının yaklaşmakta olan dağıtımıyla ilgili şirket ve kuruluşlara odaklanan son derece koordineli bir küresel kimlik avı kampanyasının ortaya çıktığını duyurdu. Bu aslında aşıların yeterince soğuk olmasını ve bu sayede bozulmamasını sağlayan tedarik ağının bir parçası.

Siber saldırganlar bu kez de tedarik zincirini hedef alıyor.

Pfizer ve Moderna'nın üzerinde çalıştığı iki aşının da çok soğuk ortamda tutulması gerektiğinden, nakliye ve bununla birlikte ulaşım zincirini kritik derecede önemli bir konu haline geliyor.

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Aşıları soğuk tutmayı sağlayan sistemlere saldırıyorlar.

Bilgisayar korsanları, kendisini 'dünyanın en etkisiz soğuk zincir sağlayıcısı' olarak tanımlayan Çinli bir şirket olan HaierBiomedical'de bir yöneticiyi taklit ediyor. Alıcıdan kimlik bilgilerini girmesini isteyen bir ek üzerinden kimlik avıdolandırıcılığı yapılıyor. Bu bilgileri ise daha sonra hassas ağlara erişmek için kullanmayı amaçlıyorlar.

Aslında bu siber saldırı evrimi daha önce koronavirüs hakkında gördüklerimize benzer nitelikte çalışıyor. Haziran'da İngiltere'nin GCHQ güvenlik ve istihbarat ajansı, bilgisayar korsanlarının COVID-19 aşısı üzerinde yaptığı çalışma da dahil olmak üzere ülkenin koronavirüs çalışmalarına ve hassas verilere tekrar tekrar erişilmeye çalışıldığını duyurmuştu. Bilgisayar korsanlarının artık ulaşım ve aşıları soğuk tutmayı sağlayan şirketleri hedef alması endişe verici.

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