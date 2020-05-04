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Teknoloji Siber suçlular video konferans sistemlerini hedef almaktan vazgeçmiyor Microsoft Teams açığını kapattı
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Siber suçlular video konferans sistemlerini hedef almaktan vazgeçmiyor: Microsoft Teams açığını kapattı

Zoom, Microsoft Teams veya Slack gibi önde gelen video konferans platformlarına yönelik yoğun global ilgi, siber suçluların da iştahını kabartıyor. Çeşitli güvenlik araştırmacıları tarafından belirlenen ve Microsoft Teams’e yönelebilecek bir güvenlik açığı geçtiğimiz günlerde dikkat çekmişti. Microsoft, açığı hemen kapattı ancak siber suçluların bu tür açıklara yönelik arayışları devam edecek gibi görünüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Siber güvenlik kuruluşu ESET, ABD merkezli CyberArk araştırmacılarının incelemesini mercek altına aldı. Araştırmacılar “Microsoft Teams'te bir ‘alt etki alanını’ ele geçirebilecek güvenlik açığı bulunduğunu tespit ettiler. Buna göre siber saldırganlar, bu açık yoluyla kullanıcı verilerini çalmak ve sonuçta bir kuruluşun tüm Teams hesaplarını ele geçirmek için kötü amaçlı bir GIF kullanma imkanına sahipler.

Araştırmacılar, hazırladıkları incelemede “Saldırgan bir şekilde kullanıcıyı, ele geçirilen alt etki alanlarını ziyaret etmeye zorlayabiliyorsa, kurbanın tarayıcısı bu çerezi saldırganın sunucusuna gönderir ve saldırgan bir skype belirteci oluşturabilir. Tüm bunları yaptıktan sonra, saldırgan kurbanın Teams hesap verilerini çalabilir” açıklamasını yaptılar.

Güvenlik açığı nasıl istismar ediliyor?

Güvenlik açığından faydalanmak, kurbanlara kötü amaçlı bir GIF dosyası göndermekle başlıyor. Endişe verici ölçüde, GIF'i görüntülemek bile etkilenmek için yeterli.

Saldırı, solucan benzeri bir şekilde otomatik olarak yayılabilme potansiyeline sahip.

Kusurun, Teams'in hem masaüstü hem de web tarayıcı sürümlerinde mevcut olduğu söyleniyor.

Hiçbir saldırı gerçekleşmedi

CyberArk araştırmacıları, bulgularını Microsoft'la paylaştı. Teknoloji devi hızlı hareket etti ve hemen yanlış yapılandırılmış Domain Name System (DNS) kayıtlarını düzeltti. 20 Nisan tarihinde ise Microsoft Teams için bir yama yayınlandı. İlk tespitler, bu aşamada hiçbir saldırının gerçekleşmediği yönünde. Yine de bu örnek, video konferans sistemlerinin oldukça gözde olduğu bir dönemde, bundan fayda çıkarmaya çalışan siber suçlulara karşı daha fazla tetikte olunması gerektiğine işaret ediyor.

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