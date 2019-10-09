Teknoloji Sosyal medya ağı Twitterda veri skandalı Kullanıcıların telefon numaraları ve elektronik posta adresleri kullanıldı
BİLİM

Sosyal medya ağı Twitter'da veri skandalı: Kullanıcıların telefon numaraları ve elektronik posta adresleri kullanıldı

Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarının e-posta ve telefon bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanıldığını belirterek kullanıcılarından özür diledi.

Haber Merkezi AA
Twitter'da veri skandalı.
Twitter'da veri skandalı.

Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarının e-posta ve telefon bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanıldığını belirterek kullanıcılarından özür diledi.

Twitter açıklamasına göre, hesap güvenliğini sağlama amacıyla kullanıcıların sisteme tanımladığı e-posta ve telefon bilgileri yanlışlıkla şirketin reklam servisleri "Tailored Audiences" ve "Partner Audiences"te kullanıldı.

  • Twitter'ın reklam servisleri, reklam verenlerin kendi pazarlama ve müşteri listeleri üzerinden hedef kitlelerine yönelik reklam vermesine olanak tanıyor.

Twitter yaptığı açıklamada, reklam verenlerin kendi pazarlama listesini sisteme yüklediklerinde, e-posta ve telefon numarası üzerinden bu bilgilerin Twitter'daki profillerle eşleştirilerek reklam verenlere sunulmuş olabileceğini belirterek, "Bu bir hataydı, bu hatadan dolayı özür dileriz." ifadelerine yer verdi.

Etkilenen kullanıcı sayısı net değil

Ayrıca reklam servislerinde verisi paylaşılan kullanıcı sayısının net olmadığı, şeffaf olma adına tüm kullanıcılara duyuru yapıldığı kaydedildi.

Kişisel verilerin hiçbir şekilde partnerlerle ve üçüncü şahıslarla paylaşılmadığının vurgulandığı açıklamada, 17 Eylül'de bu sorunun tespit edildiği ve o tarihten itibaren kullanıcıların telefon ve e-posta bilgilerinin reklam servislerinde kullanılmadığının altı çizildi.

Twitter, üzüntü verici bu durumun bir daha yaşanmaması için önlemler alındığını, konuyla ilgili herhangi bir sorusu olan kullanıcıların kendilerine ulaşabileceğini bildirdi.

Atatürk Havalimanı için ilk adım atılıyor: Millet Bahçesi olacak
EKONOMİ
Atatürk Havalimanı için ilk adım atılıyor: Millet Bahçesi olacak

IMF Başkanı'na göre küresel ekonomi 'senkronize yavaşlama' ile karşı karşıya
EKONOMİ
IMF Başkanı'na göre küresel ekonomi 'senkronize yavaşlama' ile karşı karşıya

Trump'ın tehdidi ile yükselen dolarda son durum
EKONOMİ
Trump'ın tehdidi ile yükselen dolarda son durum
Her an yıkılabilir

Her an yıkılabilir

​Unkapanı Köprüsü alt geçidi çürümeye terk edildi, tehlike saçıyor.
Kredi ve kartborcunda indirim yolu açıldı

Kredi ve kart
borcunda indirim yolu açıldı

​Bankalar 9 ay içinde 5 milyar liralık alacağını sattı.
PKKnın kış yapılanmasına darbe

PKK'nın kış yapılanmasına darbe

Operasyonlarda 109 terörist etkisiz hale getirildi.
Katili hakim karşısında

Katili hakim karşısında

​Emine Bulut kızının gözü önünce öldürülmüştü.
İlk adım atılıyor

İlk adım atılıyor

​Bina ve tesisler yıkılarak millet bahçesi yapılacak.
Cezaevi müdürü<br>ve polis de var

Cezaevi müdürü
ve polis de var

Çek senet tahsilatı ve PKK propagandası yapan 74 kişiye baskın.
Vurulacak<br>hedefler belli

Vurulacak
hedefler belli

PKK ​'lı teröristler mezarları olacak mevzileri kazıyor.
Yola çıktılar

Yola çıktılar

14 bin asker ağır silahlarla Türkiye'ye geliyor.
Yolumdan çekil

Yolumdan çekil

​ABD basını Trump-Erdoğan görüşmesinin detaylarını yazdı.
Torino kancası

Torino kancası

​​Galatasaraylı yıldıza İtalya'dan talip var.
2. İsrail<br>olacaktı itirafı

2. İsrail
olacaktı itirafı

​Suriye'nin kuzeyindeki proje devlet planı deşifre edildi.
Batı medyası<br>terörle omuz omuza

Batı medyası
terörle omuz omuza

​Türkiye'yi ve Trump'ı karalama kampanyaları devam ediyor.
Tek isteğimiz istikrar ve barış

Tek isteğimiz istikrar ve barış

​Erdoğan: Bosna Hersek'teki hükümet sorunu artık halledilmeli.
Onların<br>temsilcisi misin?

Onların
temsilcisi misin?

Gazi Parkı olaylarının organizatörü Kavala'ya mahkemede zor soru.
HDP binasında<br>10 gün kaldım

HDP binasında
10 gün kaldım

​Eski PKK'lı terörist örgüte katılım sürecini anlattı.
Ekonomik<br>sınıfta uçanlar dikkat

Ekonomik
sınıfta uçanlar dikkat

​Uçaklarda artık koltuk seçimi için de ücret ödenecek.
Türkiye'nin Suriye planı desteklenmeli

Türkiye'nin Suriye planı desteklenmeli

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında Suriye sınırını geçecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.