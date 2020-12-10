Tam puan aldı: 2020 Seat Leon çarpışma testlerini başarıyla geçti

Bağımsız bir kuruluş olan Euro NCAP, otomobilleri bir dizi güvenlik testinden geçirerek değerlendirmeye sokuyor. Son olarak 2020 Seat Leon'da yapılan testler ise otomobilin sağlamlığını ortaya koyuyor.

Birçok farklı güvenlik teknolojisi değerlendiriliyor.

Senenin ilk aylarında tanıtılan yeni Seat Leon, yetişkin yolcu, çocuk yolcu, zarar görebilecek yoldaki kişiler ve güvenlik yardımcısı kategorilerinde olabildiğince iyi puanlar alıyor. Teste tabii tutulan Seat Leon 1.5 Petrol Xcellence, LHD modeli aslında bilindiği gibi 'küçük aile' sınıfında geçen bir araç.

Tam puan aldı

Güvenlik ekipmanlarına bakıldığında ise önden çarpma koruması, yanlardan çarpma koruması, çocuk koruması ve güvenlik yardımcısı gibi ek detaylar yer alıyor. Ayrıca AEB, hızasistanı ve şerit yardımcı sistemi gibi özellikler de sunuluyor.

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Otomobilde mevcut olan standart güvenlik teknolojileri ve gerçekleştirilen çarpışma testleri, 2020 Seat Leon'un 5 üzerinden 5 yıldız almasını sağlıyor.

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