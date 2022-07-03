Teknoloji TEKNOFEST Girişim Programı başladı Selçuk Bayraktar ilk kez diyerek duyurdu
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TEKNOFEST Girişim Programı başladı: Selçuk Bayraktar 'ilk kez' diyerek duyurdu

TEKNOFEST Girişim Programı bugün İstanbul'da gerçekleştirilen lansmanla başladı. T3 Girişim Merkezi'nin TEKNOFEST yarışmacılarını 2 farklı eğitimle destekleyeceği programla ilgili açıklama yapan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yarışmalarda finale kalmış, dereceye girmiş genç kardeşlerimizin projelerini geliştirmek maksadıyla bu yıl ilk kez TEKNOFEST girişim programını başlattık. Finale kalanlar da bugün desteği kazandıklarında ileri seviye eğitimlere tabi tutularak ülkemizin milli teknoloji hamlesindeki tam bağımsız yarınlarına hizmet etmek için yolculuklarına devam edecekler" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TEKNOFEST Girişim Programı başladı: Selçuk Bayraktar ilk kez diyerek duyurdu
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar

2018 yılından bu yana TEKNOFEST'te finalist olmuş ve çalışmalarını girişime dönüştürmüş yarışmacılar ön kuluçka ve hızlandırma programına başvurdu.

Seçilen ekiplere hibe desteğinin yanı sıra farklı alanlarda girişimcilik eğitimlerinden alanlarında uzman isimlerden yatırımcı ve iş birliği görüşmelerine kadar 12 farklı olanak sağlanmış olacak.

Bugün ise İstanbul'da yarışmacıların çalışmalarının tanıtıldığı bir lansman gerçekleştirildi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar konuyla ilgili TRT Haber'de açıklamalarda bulundu:

'HEDEFİMİZ DÜNYAYA DAMGA VURMALARI'

"TEKNOFEST'in merkezinde ileri teknoloji yarışmaları barındırıyordu. Yıllardır biz genç kardeşlerimizi aynı zamanda yarışmalara katılıp ülkemizi yüksek teknolojide, bilimsel alanlarda girişimlerini kurup dünyaya damgasını vurmalarıydı hedefimiz. Bu yıl ilk kez TEKNOFEST girişim programını başlattık. Yarışmalarda finale kalmış, dereceye girmiş genç kardeşlerimizin projelerini geliştirmek maksadıyla. Daha öncesinde yarışmalara katılıp bu alanlarda girişimlerini kurmuşlardı.

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'YÜZLERCE GİRİŞİM BAŞVURUSU OLDU'

Halihazırda bir kısmı kurmuşken diğerlerine destek olmak maksadıyla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'Mızın başlattığı programla TEKNOFEST Girişim Programı başlattık. Ön kuluçka ve hızlandırma destekleri veriliyor. Türkiye'den yüzlerce girişim başvurusu oldu. Bunlardan finale kalanlar, bir kısmı kendi girişimlerini kurmuş genç kardeşlerimizdi diğerleri ise kendi girişimlerini kurmak için bir araya gelmiş gruplara eğitimler verildi. Finale kalanlar da bugün desteği kazandıklarında ileri seviye eğitimlere tabi tutularak ülkemizin milli teknoloji hamlesindeki tam bağımsız yarınlarına hizmet etmek için yolculuklarına devam edecekler."

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