Ekonomi Selçuk Bayraktar Türk uşakları neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek
SAVUNMA SANAYİ

Selçuk Bayraktar: Türk uşakları neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek

TEKNOFEST, Azerbaycan'da büyük bir heyecanla kapılarını misafirlerine açtı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ''İnanıyoruz ki 10 yarışma ve Take Off Girişim Zirvesi ile başlayan TEKNOFEST, Azerbaycan'da genç kardeşlerimin ilgisiyle giderek büyüyecek. Bu vesileyle Türk uşakları, azimleri sayesinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Selçuk Bayraktar: Türk uşakları neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek
TEKNOFEST Azerbaycan kapılarını açtı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan, 29 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında düzenlenmeye başlanan ve dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline dönüşen TEKNOFEST, bu kez yurt dışında kapılarını açtı.
AA
Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında düzenlenmeye başlanan ve dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline dönüşen TEKNOFEST, bu kez yurt dışında kapılarını açtı.
  • Etkinliğin açılışında konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Bakü'de kardeşlerle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "TEKNOFEST'i en iyi anlatan ifadeler; takım çalışması, yüksek teknoloji, seferberlik ve inançtır. Dünya ölçeğindeki büyük işlerin hepsini sırt sırta vermiş takımlar başarıyor. Bugün ülkelerin bağımsızlıklarını korumaları ve ulusların kendi kaderini tayin edebilmeleri için yüksek teknolojiye sahip olmanın ne derece önemli olduğunu hepimiz görüyoruz" dedi.

Modern dünyanın, insanlık tarihindeki en büyük ayıplarının sömürgecilik ve emperyalizm olduğunu vurgulayan Bayraktar, bu tehditlerin dünyayı esaret altına almasını engellemenin tek yolunun, teknoloji geliştirmek ve insanlığın hizmetine sunmak olduğunu söyledi.

AA

Selçuk Bayraktar ilk demecini Yeni Şafak'a verdi
OYNAT 00:34
Selçuk Bayraktar ilk demecini Yeni Şafak'a verdi
Teknofest Azerbaycan'ın açılışı öncesi, festivalin düzenleneceği Cyrstal Hall'de basın mensuplarıyla alan gezisi yapan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ilk demecini Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz ve Furkan Kılıç'a verdi.

Selçuk Bayraktar, 'MİG'le uçuş yaptınız. Nasıl bir duygu Selçuk Bey?' sorusunu 'Hayalimdi' şeklinde yanıtladı.

"Karabağ aynı zamanda kardeşliğimizin zirvesidir"

Selçuk Bayraktar, toplumsal seferberlik ruhuyla gerçekleştirildiğinde, yüksek teknoloji geliştiren bir toplum olma hedefine daha da yaklaşıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Başaracağına inanmayan bir insan nasıl mücadele edebilir, amacına nasıl varabilir? Bu nedenle tüm bu meselenin özü inanmaktan geçiyor. İnsanı en zor anda dahi motive eden unsurlar inancı ve hedefleridir. Genç kardeşlerim, 'ne' sorusundan daha çok, 'nasıl' ve 'neden' sorularını önceleyin. Merhum babamız Özdemir Bayraktar'ın da bizlere nasihatinde olduğu gibi sizler de hakkı üstün tutmayı yaşam gayesi edinin. İnancımızın rehberliğinde asla pes etmeyin. Güzel ahlak ve etikten ayrılmayın. İnanarak başladığınız işlerde ailenize, ailenizden de öte milletinize, milletinizden de öte insanlığa fayda sağlamayı amaç edinin. İnanıyorum ki eğer bu hususlara değer vererek çalışırsanız yaptığınız işte dünyanın en iyisi olabilirsiniz.

Tek millet, iki devlet olarak kardeşliğimiz birçok kez sınandı ve şükürler olsun her seferinde gönül bağımız daha da kuvvetlendi. 1918'de Bakü'yü İstanbul'dan ayrı görmeyen Nuri Paşa kumandasındaki Kafkas İslam Ordusu da, Karabağ'a hizmet eden yüksek teknoloji milli SİHA'ları geliştiren Türk mühendisleri de aynı ruhu rehber edindi. Bizim de yüreğimizde bir yara olan Karabağ aynı zamanda kardeşliğimizin zirvesidir. Bu vesileyle Karabağ'ı tekrar vatan toprağı haline getiren zaferin asıl mimarı olan aziz şehitlerimizi bir kez daha huzurlarınızda anmak istiyorum. Ruhlarınız şad olsun."

Festival kapsamında 29 Mayıs'a kadar çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.
AA
Festival kapsamında 29 Mayıs'a kadar çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST Azerbaycan için hazırlıklar tamam: Birbirinden güzel görüntüler kameralara yansıdı
FOTOĞRAF 13
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Bakü'de, 26-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali \"TEKNOFEST Azerbaycan\" için hazırlıklar tamamlandı.
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TEKNOFEST Azerbaycan hazırlıkları kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Bakü semalarında uçuş gerçekleştirdi.
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Hazırlıklar sırasında kameralara eşsiz görüntüler yansıdı.
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İşte birbirinden güzel o görüntüler...
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TEKNOFEST Azerbaycan için hazırlıklar tamam: Birbirinden güzel görüntüler kameralara yansıdı
Bakü'de, 26-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST Azerbaycan" için hazırlıklar tamamlandı.

"TEKNOFEST'i çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerinin sınırı olmasın diye yapıyoruz"

Azerbaycan'da "Dost yaman günde tanınar" atasözü olduğuna değinen Bayraktar, "İşte bu ruh sayesinde en yaman günde dahi hep bir aradaydık. İnşallah dünya üzerindeki son günümüze kadar da bir arada olmaya devam edeceğiz. Merhum vatan şairi, Bahtiyar Vahapzade'nin de dediği gibi 'bizler etle tırnak gibi ayrılması mümkün olmayan kardeşleriz'. Kardeşliğimizi taçlandıran, bu dizeleri bir kez de birlikte okuyalım. 'Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu. O da ulu, bu da ulu. Azerbaycan Türkiye" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ve teknoloji kuruluşları Teknofest Azerbaycan'da açtıkları stantlarda ürün ve kabiliyetlerini sergiliyorlar.
AA
Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ve teknoloji kuruluşları Teknofest Azerbaycan'da açtıkları stantlarda ürün ve kabiliyetlerini sergiliyorlar.
  • Bayraktar, genç kardeşlerin de şanlı sancakların hiçbir zaman yere inmemesi için birlikte gayret edeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
  • "TEKNOFEST'i dünyaya açarken geleceğimiz ilk yer tabii ki kardeşimizin evi olan Bakü olacaktı. TEKNOFEST'i çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerinin sınırı olmasın, önlerine engel çıkarılmasın diye yapıyoruz. 2018'de 18 yarışmayla başladığımız TEKNOFEST, bugün 40 yarışmaya ulaştı. İnanıyoruz ki 10 yarışma ve Take Off Girişim Zirvesi ile başlayan TEKNOFEST, Azerbaycan'da genç kardeşlerimin ilgisiyle giderek büyüyecek. Bu vesileyle Türk uşakları, azimleri sayesinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek.

Milli İHA'ların vurucu gücü
AA
Milli İHA'ların vurucu gücü

Başta TEKNOFEST Azerbaycan'ın yürütücüleri olan Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına şükranlarımı sunuyorum. Bu organizasyonun, kusursuz olması için emek veren, ter döken, gayret gösteren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızdaki tüm ekip arkadaşlarıma da bir kez daha teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken başkent Bakü'den Türk kültürünün önemli merkezi Şuşa'ya, can Azerbaycan'ın her köşesine selamlarımı iletiyorum."

Akıncı, festivalde yerini aldı.
AA
Akıncı, festivalde yerini aldı.

Kardeşliği pekiştirecek bu organizasyonu himaye eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere destek veren tüm kurum ve paydaşlara teşekkür eden Bayraktar, "Son olarak sizlere TEKNOFEST'in mottosunu hatırlatmak isterim. 'Bir uşak gelsin bir tayyareye değsin, belki o ülkelerimizi kozmosa götürecek. Bir uşak daha gelsin, o da bir tayyareye dokunsun, belki o da ülkelerimizin müdafi edecek tayyareleri hazırlayacak" dedi.

Bakü’de Teknofest heyecanı
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Bakü’de Teknofest heyecanı

Akıncı ile MİG-29'dan kol uçuşu: Selçuk Bayraktar kumanda etti! Şehirden heyecanla izlendi
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Selçuk Bayraktar: Beklentimizden çok daha yüksek bir katılım olacak
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Selçuk Bayraktar: Beklentimizden çok daha yüksek bir katılım olacak

TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'da: Bakü nefes kesecek festival için kapılarını açtı
FOTOĞRAF 57
Title
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan başladı.
Title
Festival, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifakın göstergesi olarak bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan'a taşındı.
Title
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk ve Azerbaycan'dan çok sayıda kurum ve şirketin üst düzey yöneticisi katıldı.
Title
Festival kapsamında 29 Mayıs'a kadar çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.<br><br>
Title
Azerbaycan güvenlik güçlerinin halen kullandığı savunma sanayisi ürünlerinin sergilendiği festival alanında, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 insansız hava aracı, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç Cobra, Land Rover, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı gibi ürünlere de yer verildi.
Title
Festivalde Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Hürkuş, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Bakü semalarında gösteri uçuşları yapacak.<br><br>
Title
Türk ürünleri festivalde<br><br>Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ve teknoloji kuruluşları Teknofest Azerbaycan'da açtıkları stantlarda ürün ve kabiliyetlerini sergiliyorlar.
Title
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının Türk savunma sanayisinin gelişimini gözler önüne seren \"Geçmişten geleceğe Türk Savunma Sanayii\" başlıklı görsel tarih çalışması ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.
Title
Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ, kara, hava ve deniz platformlarına yönelik yürüttüğü projelere ilişkin maketler sergiliyor.<br><br>
Title
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ise elektrikli fırtına obüsü, Yavuz obüsü ve Korkut silah sistemi gibi ürünlerin maketlerine yer verip, farklı yaş grubundaki katılımcılara hitap eden çeşitli etkinlikler düzenliyor.<br><br>
Title
ASELSAN, Bayraktar TB2 ile görev yapan elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi Cats, Sarp Zafer uzaktan komutalı silah sistemi, Atak helikopter kokpiti, Avcı kaskı, İHASAVAR gibi bir dizi ürünü ziyaretçilerle buluşturuyor.<br><br>
Title
Ziyaretçiler HAVELSAN standındaki atış simülatörüne ilgi gösterirken, Baykar standında Bayraktar TB2'nin çeşitli alt sistemlerinin çalışmasını izleme şansı yakalıyor.<br><br>
Title
Milli İHA'ların vurucu gücü<br><br>Milli insansız hava araçlarının vurucu gücünü oluşturan MAM-C, MAM-L ve MAM-T mühimmatlarını sergileyen ROKETSAN, standında ayrıca TRLG-122 ve TRLG-230 füzeleri ile Alka yönlendirilmiş enerji silah sistemi maketine yer veriliyor.<br><br>
Title
STM ise Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu, Taşınabilir Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi Togan gibi platformların yanında hücumbot ve açık deniz karakol gemisi maketlerini sergiliyor.<br><br>
Title
Türkiye'nin havacılık motor merkezi TEI ise helikopter ve insansız hava aracı motorlarını tanıtıyor.<br><br>
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TEKNOFEST'e çeşitli enstitü ve merkezleriyle katılarak geliştirdiği teknolojileri sergileyen TÜBİTAK, atölye çalışmalarıyla ziyaretçileri teknolojiyle buluşturuyor.<br><br>
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Türk şirketleri ürün ve kabiliyetlerini sergilerken insan kaynakları ekipleriyle öğrencilerle kariyer planlamalarına ilişkin görüşmeler gerçekleştiriyor.
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TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'da: Bakü nefes kesecek festival için kapılarını açtı
Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında düzenlenmeye başlanan ve dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline dönüşen TEKNOFEST, bu kez yurt dışında kapılarını açtı.


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