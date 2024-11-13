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Tesla 2 bin 431 Cybertruck aracını geri çağırdı: Bu yıl altıncı oldu

Tesla 2 bin 431 Cybertruck aracını geri çağırdı: Bu yıl altıncı oldu

20:4713/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
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Tesla'nın Cybertruck modeli araçlar
Tesla'nın Cybertruck modeli araçlar

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yaklaşık 1 yıl önce seri üretimine başladığı Cybertruck araçlarından binlercesini yine geri çağırdı. Aracın inventöründeki arıza nedeniyle 2 bin 431 Cybertruck'ın geri çağırılmasıyla araç, bu yıl altıncı kez geri çağırılmış oldu.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 2 bin 431 Cybertruck aracını geri çağırdığı bildirildi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 6 Kasım 2023 ila 30 Temmuz 2024'te üretilen belirli Cybertruck araçlarını kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, 2 bin 431 aracın invertöründeki arıza nedeniyle geri çağırıldığı kaydedildi.

Böylece, son kararla Tesla'nın Cybertruck aracı bu yıl altıncı kez geri çağırılmış oldu.

Tesla, ekim ayında da geri görüş kamerasındaki sorun nedeniyle ABD'de 27 binden fazla Cybertruck aracını geri çağıracağını açıklamıştı.


#Tesla
#Cybertruck
#ABD
#arıza

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