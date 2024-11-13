Apple'dan büyük fiyasko: Dünyayı sallayan modelin üretimini sessiz sedasız durduruyor

Apple, 3.500 dolarlık Vision Pro kulaklığının üretimini azaltarak artırılmış ve sanal gerçeklikten sessiz ve taktiksel bir geri çekilme yaptı. Vision Pro'nun son montajını yapmak üzere sözleşme imzalayan Çinli üretici Luxshare'in bir çalışanı, teknoloji devinin kendilerine ürünün üretiminin Kasım ayı sonuna kadar 'sona erdirilmesi' gerekebileceğini bildirdiğini açıkladı.





Bu kaynağa göre Luxshare, montaj oranlarını şimdiden yarıya indirmiş durumda: günde 2.000 adetten günde yaklaşık 1.000 Vision Pro ünitesini bir araya getiriyor. Apple CEO'su Tim Cook ise cesur bir yüz ifadesi takınarak 3.500 dolarlık AR-gözlüğünün basitçe 'kitlesel bir pazar ürünü olmadığını' söyledi.









"Zamanın ötesinde"





Cook geçen ayın sonlarında verdiği geniş kapsamlı bir röportajda, "Şu anda bu bir erken kullanıcı ürünü," dedi. 'Yarının teknolojisine bugünden sahip olmak isteyen insanlar - işte onlar için. Neyse ki, bu kampta yer alan yeterince insan var ki bu heyecan verici." Aslında, Counterpoint Research'teki endüstri analistleri, Apple'ın 2024'ün ilk üç çeyreğinde Vision Pro kulaklıklarından yalnızca 370.000 civarında sattığını tahmin ediyor; bu rakamlar, rakibi Meta tarafından satılan milyonlarca daha ucuz Quest kulaklığın yanında cüce kalıyor. Tatil sezonu hızla yaklaşırken, analistler hiçbir gelişme belirtisi görmüyor ve bu yıl yalnızca 50.000 kadar Vision Pro satılacağını tahmin ediyor.





Yeni ürün üzerinde çalışılıyor





Bu geri çekilme ilk olarak bu Haziran ayında The Information tarafından bildirilmiş ve Apple'ın daha az özelliğe sahip daha uygun fiyatlı bir Vision gözlük ürünü üzerinde çalışmaya başladığını ve bu ekonomik modeli 2025 yılı sonundan önce piyasaya sürmeyi umduğunu öğrenmişti.





Teknoloji haber sitesi, geçici olarak Vision Pro 2 olarak adlandırılan üst düzey kulaklığın gerçek bir ikinci nesil versiyonunun geliştirilmesinin askıya alındığını bildirdi. Apple'ın Vision Pro için tedarik zincirinin başka bir yerinde, bazı fabrika çalışanları cihazın dahili bileşenlerinin üretiminin Mayıs ayında zaten durduğunu bildirdi.











