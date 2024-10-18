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AB'den Elon Musk'a kötü haber: Tüm şirketlerine ceza yağacak

AB'den Elon Musk'a kötü haber: Tüm şirketlerine ceza yağacak

08:3618/10/2024, Cuma
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Elon Musk
Elon Musk

Avrupa Birliği'nin (AB), X sosyal medya platformuna yönelik olası bir para cezasında Elon Musk'a ait diğer şirketlerin gelirlerini de hesaba katabileceği ve cezanın boyutunun oldukça yüksek olabileceği iddia edildi.

Avrupa basınında yer alan habere göre, AB, X'e yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle vereceği bir para cezasının miktarını hesaplarken Musk'ın tüm şirketlerinin toplam gelirini göz önünde tutacak.


AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) uyarınca, sosyal medya platformları hizmetlerindeki yasa dışı içerik ve yanlış bilgilendirmeden sorumlu tutuluyor. Bu alanlarda önlem alınmaması durumunda şirketin yıllık küresel gelirinin yüzde 6'sına varan para cezası söz konusu oluyor.


AB, halihazırda X'in risk yönetimi, içerik denetimi, karanlık modeller, reklam şeffaflığı ve araştırmacılar için veri erişimiyle bağlantılı alanlarda Birlik kurallarını ihlal edip etmediğini soruşturuyor.

Diğer şirketleri de kapsayacak

AB Komisyonu, bir ceza söz konusu olduğunda X'in geliriyle birlikte, Musk'ın SpaceX, Neuralink, xAI ve Boring Company gibi diğer şirketlerini de hesaba katmayı planlıyor.


Tesla'nın gelirleri ise halka açık bir şirket olduğu ve tamamen Musk tarafından kontrol edilmediği için bu hesaplamaya dahil edilemeyecek.



#AB
#Elon Musk
#sosyal medya

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