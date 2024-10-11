Elon Musk robotaksi, robovan ve Optimus'u tanıttı: Direksiyon da yok gaz pedalı da

Tesla CEO’su multi milyarder iş adamı Elon Musk, Kaliforniya'daki Warner Bros Stüdyoları'ndaki "We, Robot" etkinliğinde en yeni ürün ve yazılımlarını görücüye çıkardı.

Tesla’nın otonom teknolojiler alanında çığır açacak üç büyük yeniliği sahneye çıkarıldı: Robotaksi, Robovan ve Optimus insansı robotu..

Elon Musk sunumun yapılacağı alana Tesla’nın yeni Robotaksi aracının ön koltuğuna binerek sürpriz bir giriş yaptı.

'Gelecek geleceğe benzemeli'

Musk, yeni araçların tasarımına gönderme yaparak, " Gelecek geleceğe benzemeli" ifadelerini kullandı, “Tesla’nın değerinin büyük kısmı otonom teknolojilere dayanıyor. Robotaksi ile dünyadaki ulaşımı yeniden şekillendirmeyi, Optimus ile iş gücünü devrim yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Cybercab

1. Tesla Robotaksi: Cybercab

Etkinlikte tüm gözler tamamen otonom bir şekilde sürüş yapabilen sürücüsüz taksi Cybercab'deydi. Uzun süredir konuşulan ve tanıtımı ertelenen Cybercab, Tesla’nın tamamen sürücüsüz bir ulaşım aracı olarak geliştirildi.

Direksiyon yok pedal yok

İçinde direksiyon ya da pedal bulunmuyor, böylece tamamen otonom bir sürüş sunuyor. Tasarımında Cybertruck’a benzer keskin hatlar ve martı kanadı kapılar bulunuyor. Dışarıdan olduğu kadar içeriden de fütüristik bir tasarıma sahip olan model iki kişilik tasarlandı. Cybercab'in tasarımı, Tesla'nın sedan modelleri ile Cybertruck'ın birleşimi olarak dikkat çekiyor.

Cybercab'ta diğer sürücüsüz modellerde olduğu gibi Lidar sensörleri ve radarlar kullanılmıyor. Bunun yerine yerleşik bir bilgisayar ve haritalı görsel kontrollere dayanan bir sistem kullanılıyor. Musk, Cybercab'in Tesla'nın AI5 yerleşik bilgisayarıyla donatıldığını ve görsel bir kontrole dayanarak sadece kameraları kullandığını söyledi.

Tahmini fiyat: 30 bin doları geçmeyecek

Robotaksi’nin, Tesla’nın ilerideki sürücüsüz araç paylaşım ağı içerisinde hizmet vermesi ve kullanıcılar için toplu taşımadan daha ucuz bir ulaşım seçeneği sunması bekleniyor. Elon Musk, Robotaksi’nin fiyatının 30.000 doların altında olacağını belirtti.

Musk, Cybercab’in mil başına (yaklaşık 1.6 km) sadece 0.20 dolara mal olacağını söylüyor.

20 kat daha güvenli

Elon Musk'a göre otonom araçlar insanlardan 10 ile 20 kat daha güvenli olacak. Musk, etkinlikte, Cybercab'in hayat kurtaracağını ve birçok yaralanmanın önüne geçeceğini, “Bu çok büyük bir olay. Hayat kurtaracak, pek çok hayat kurtaracak ve yaralanmaları önleyecek” sözleriyle vurguladı.

2026'da üretime geçmesi planlanıyor

Musk'ın 20 tane olduğunu söylediği aracın tanıtımda teknik özellikleriyle ilgili bir bilgi verilmedi. Tesla, tam otonom sürüş sistemini önümüzdeki yıl Teksas ve Kaliforniya'da kullanıma sunmayı planlıyor. Aracın 2026 yılında üretime geçmesi ve 2 yıl içinde yollarda olması planlanıyor. Musk bu tarihin 2027'ye sarkabileceğini de dile getirdi.

Musk'ın sunumda bir taksi çağırma uygulamasından da söz edebileceği düşünülüyordu ama bu gerçekleşmedi.

Musk daha önce yaptığı açıklamalarda, Tesla'nın "bir milyon Robotaksi"yi yollara çıkarma hedefinden bahsetmişti.







Artılar Eksiler Robotaksi/Cybercab Tamamen otonom sürüş, düşük maliyetli ulaşım, çevre dostu Yasal düzenlemeler, güvenlik kaygıları ve tam otonom sürüş teknolojisinin olgunlaşması zaman alabilir.





Cybercab'ın rakipleri

Tesla’nın Robotaksi’sine en yakın rakip, Alphabet’in Waymo markası. Waymo, ABD’nin bazı şehirlerinde tamamen otonom sürüş hizmeti veren bir robotaksi filosuna sahip. Tesla’nın aksine, Waymo Level 4 otonom sürüşe ulaşmış durumda, yani sürücüye ihtiyaç duymadan belirli bölgelerde hizmet verebiliyor. Waymo filosu şu anda Jaguar’ın I-Pace modelinde oluşuyor.

Waymo

Google'ın ana şirketi Alphabet, kısa vadede robotaksi filosuna Hyundai Ioniq 5’leri de eklemeyi planlıyor.

Çinli teknoloji şirketi Baidu'nun da robotaksi birimi Apollo Go'yu Çin dışına açmayı planladığı ve araçların Çin'in birçok şehrinde faaliyet gösterdiği bildiriliyor.

2. Tesla Robovan

Etkinlikte markanın 20 kişilik Robovan modeli de tanıtıldı. Robovan, toplu ulaşım veya geniş aileler için tasarlanmış büyük bir elektrikli araç. Tamamen otonom olan Robovan, Tesla’nın Full-Self Driving teknolojisini kullanıyor.

(Full Self Driving özelliği: Hızınız ile takip mesafenizi korumanın ve aracınızı kendi şeridinden tutmanın yanında trafik ışıklarında ve dur işaretlerinde yavaşlar ve durur.)

2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan bu aracın fiyatı henüz kesinleşmedi ancak Tesla’nın diğer modelleriyle benzer bir fiyat aralığında olacağı öngörülüyor​.





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Artılar Eksiler Tesla Robovan Yüksek yolcu kapasitesi, ticari kullanım için uygunluk, tam otonom sürüş Fiyatlandırma henüz bilinmiyor, büyük araç olması nedeniyle şehir içi dar alanlarda zorluklar yaşanabilir.





Optimus İnsansı Robot

3.Optimus İnsansı Robot

Optimus, Tesla’nın ilk insansı robotu olarak etkinlikte büyük ilgi gördü. Musk, Tesla'nın insansı robotu Optimus'lardan oluşan bir geçit töreni gerçekleştirdi. Optimus'lar, etkinlik sırasında izleyicilere içecek servisi yaptı.

Çocuklara ders çalıştıracak, çimleri biçecek

Robot, insan benzeri bir yapıya sahip olup fabrikalarda, lojistik merkezlerinde ve ev işlerinde yardımcı olmak amacıyla geliştirildi. Musk, gelecekte bu robotların çocuklara ders verebileceğini, çimleri biçebileceğini ve hatta arkadaşınız olabileceğini söyledi.

Sunumda gösterilen videoda, Optimus'lar evde temizlik yaparken, servis yaparken, kapıdan posta alırken gösterildi.

Musk, 'insansı' robotların yakın bir gelecekte aramızda olacağını savundu ve "Her şeyi yapabilecekler" dedi.

1.73 metre boyunda ve 57 kilogram ağırlığında olan Optimus, Tesla’nın gelişmiş yapay zeka teknolojilerini kullanarak iş gücü gerektiren birçok görevi yerine getirebilecek. Elon Musk, Optimus’un maliyetinin ileride 20.000 doların altında olmasını hedeflediklerini belirtti.

Tesla’nın robotu “taş, kağıt, makas” bile oynadı.

Çıkış tarihi 2027

Piyasaya çıkış tarihi olarak 2027 yılı öngörülüyor, ancak robotun ilk sürümlerinin ticari alanlarda daha erken kullanılabileceği ifade ediliyor.







Artılar Eksiler Optimus İnsan gücüne ihtiyaç duymadan fiziksel işler yapabilme, maliyet avantajı, uzun vadeli iş gücü çözümü Gelişim sürecinin uzun sürmesi, robot iş gücünün etikliği ve sosyal etkileri üzerine soru işaretleri var.





Spot ve Atlas'a yeni rakip

Optimus robotu ise, Boston Dynamics’in Atlas ve Spot robotlarına rakip olarak görülebilir. Ancak Tesla’nın odaklandığı alan daha çok günlük hayatta kullanılabilecek insansı robotlar. Spot ve Atlas ise daha çok endüstriyel ve keşif amaçlı kullanılıyor. Tesla, bu robotu daha erişilebilir ve geniş çapta kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyor.



















