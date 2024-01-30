Elon Musk beyin çipinin ilk kez bir insana yerleştirildiğini açıkladı: İlk sonuçlar umut verici

Türk bilim adamları başarılarına her gün bir yenisini daha ekliyor. Fırat Üniversitesi (FÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, Albert Einstein'ın 119 yıl önce ortaya koyduğu ışığın doğasıyla ilgili 'foton teorisi'ni ispatlamak adına nanoteknoloji sistem geliştirdi. Prof. Dr. Yakuphanoğlu, geliştirdiği sistemle Einstein'ın ışığın hem parçacık hem de dalga davranışı gösterdiğine dair teorisini gözle görülür şekilde ispatladı. Türk profesörün bu başarısı bilim dünyasında çığır açacak. Elektronik aygıtların yerini fotonik aygıtlar alacak. Üretilen elektronik aygıtların içerisinde hareket edecek olan parçacık foton olacak. Fotonun da hızı saatte 300 bin kilometre bölü saniyeye gibi çok hızlı hareket eder. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bir veriyi bir noktadan başka bir noktaya transfer edilebilecek, görüntüleme işlemini çok hızlı yapılabilecek.