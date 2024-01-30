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Teknoloji

Elon Musk beyin çipinin ilk kez bir insana yerleştirildiğini açıkladı: İlk sonuçlar umut verici

ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipinin yerleştirildiğini açıkladı. ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade eden Musk, ürününün adının "Telepati" olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünü sağladığını aktardı.

07:25 - 30/01/2024 Salı
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Elon Musk, Neuralink'in beyin çipinin ilk kez bir insana yerleştirildiğini duyurdu
Elon Musk, Neuralink'in beyin çipinin ilk kez bir insana yerleştirildiğini duyurdu

Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığını aktardı.


İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etti.


İlk Neuralink ürünü: Telepati


Musk, ilk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünü sağladığını aktardı.


İlk kullanıcıların uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybetmiş kişiler olacağını kaydeden Musk, "Stephen Hawking'in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedef bu." ifadelerini kullandı.



İnsan deneyleri için geçen yıl onay almıştı


Neuralink, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alındığını açıklamıştı.



Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016'da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.




Türk profesör ispatladı: Bilim dünyasında çığır açacak
Türk profesör ispatladı: Bilim dünyasında çığır açacak

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Türkiye'ye dönen NASA Astrofizikçisi Dr. Umut Yıldız: Ülkemizin şu ana kadar yapılanlardan çok daha büyük hedefleri var
Türkiye'ye dönen NASA Astrofizikçisi Dr. Umut Yıldız: Ülkemizin şu ana kadar yapılanlardan çok daha büyük hedefleri var

NASA Astrofizikçisi Dr. Umut Yıldız, Türkiye'ye dönüş kararını ekranda ilk kez tvnet'te anlattı. Türkiye'nin şu ana kadar yapılanlardan çok daha büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Yıldız, Türk mühendislerin elinden çıkan ve Ankara'da üretilen 5 uydunun uzaydaki varlığının önemine işaret etti. Yıllardır astronotlara fotoşop görüntüleriyle Türk bayrağı eklendiğini fakat bugün uzayda bir Türk astronotun gerçek anlamıyla yer aldığını bilmenin verdiği gururu anlatan Yıldız, "Yıllardır beklediğimiz bir olaydı bu" ifadelerini kullandı. Yıldız, yakın zamanda Ay ve Mars'ta üs kurmanın mümkün olup olmadığına ilişkin ise dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bakan Kacır ve TÜBİTAK'tan araştırmacılara Türkiye'ye çağrısı: Vakit bilim ve teknoloji geliştirme vakti
Bakan Kacır ve TÜBİTAK'tan araştırmacılara Türkiye'ye çağrısı: Vakit bilim ve teknoloji geliştirme vakti

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun nitelikli araştırmacıların yurt dışından Türkiye'ye dönmelerini teşvik etmek amacıyla başlattığı programlara yönelik başvurular başladı. TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, "Başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurt dışından Türkiye'ye gelmelerini teşvik etmek amacıyla başlattığımız 2232 - A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve 2232- B Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı 2024 yılı çağrıları 30 Nisan 2024 tarihine kadar açık olacak şekilde 24 Ocak 2024 tarihinde başvuruya açılmıştır" denildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vakit, Türkiye'de bilim ve teknoloji geliştirme vakti. Türkiye'yi çığır açıcı bilimsel çalışmaların merkezi yapmakta kararlıyız" dedi.


#beyin çipi
#Elon Musk
#Neuralink
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