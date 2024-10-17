X sosyal medya platformunda engelleme özelliği değişiyor: Artık paylaşımlar görünecek

Dünya üzerindeki ilginç yapılara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Kimi doğada kendiliğinden var olurken kimi ise yıllar, hatta yüzyıllar sonra ancak keşfedilebiliyor. Google'a yansıyan görüntüler ilginç doğa olaylarının gizemini bir kez daha gözler önüne serdi. Google Haritalar ve Google Earth tarafından kaydedilen tuhaf görüntü bunun son örneği oldu. Antarktika'da görülen gizemli kapı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Bilim adamları, bu gizemli kapının sırrını açıkladı. İşte tüm detaylar...