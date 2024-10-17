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X sosyal medya platformunda engelleme özelliği değişiyor: Artık paylaşımlar görünecek

X sosyal medya platformunda engelleme özelliği değişiyor: Artık paylaşımlar görünecek

14:5617/10/2024, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

X sosyal medya platformunda "kullanıcıları engelleme" özelliğine gelecek değişiklikle, bir kullanıcı tarafından engellenen kişiler, o kullanıcının paylaşımlarını görecek ancak etkileşimde bulunamayacak.

X'in resmi hesabından yapılan açıklamada, kullanıcıları engelleme özelliğinde değişikliğe gidileceği duyuruldu.


Değişikliğe göre, profili gizli olmayan bir kullanıcı tarafından engellenen kişiler, o kullanıcının paylaşımlarını görecek ancak paylaşımları beğenme ya da yorum yapma gibi etkileşimlerde bulunamayacak.


"Engelleme özelliği, kullanıcılar tarafından engelledikleri kişiler hakkında zararlı veya özel bilgileri paylaşmak için kullanılabilmektedir" ifadesi kullanılan açıklamada, bu yeniliğin platformdaki "şeffaflığı" artıracağı belirtildi.


Paylaşımları kimin görebileceği konusunda endişeli kullanıcılara hesaplarını "gizlemeleri" tavsiye edildi.


Platformu 2022'de satın alan Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, o tarihten bu yana "engelleme özelliğine" yönelik eleştirilerde bulunduğu biliniyor.

Değişiklik App Store ve Google Play şartlarını ihlal ediyor olabilir

Medyadaki haberlerde ise X'in değişikliğe gitmesinin App Store ve Google Play şartlarında ihlale yol açabileceği vurgulandı.


Bu platformların hüküm ve koşulları arasında, sosyal medya uygulamalarının kullanıcılara "taciz veya zorbalığı" filtreleyebilme imkanı sunması gerekliliği yer alıyor. Ancak bu platformlardan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


Adı X'e dönüşen Twitter'da 2013'te de benzer uygulama denenmiş ve engellenen kullanıcılara, diğerlerinin paylaşımlarını görme ve etkileşime geçme fırsatı verilmişti. Bu uygulama eleştirilerden dolayı saatler içinde kaldırılmıştı.


SpaceX roket güçlendiricisini havada yakaladı

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi. Yaklaşık 121 metre uzunluğundaki Starship roketinin beşinci test uçuşu, SpaceX'in internet sitesi üzerinden canlı yayımlandı. Texas yakınlarındaki fırlatma alanından yerel saatle 07.25 civarında havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü. Geri dönen güçlendirici, fırlatma kulesinin "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla fırlatıldığı alana başarılı şekilde indi. Musk, fırlatmanın ardından X sosyal medya hesabından "Bugün çok gezegenli yaşam için büyük bir adım atıldı." açıklamasında bulundu.


#Elon Musk
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