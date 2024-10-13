Çevrimiçi tehdit: Ebeveynlerin dikkatli olması gereken uygulamalar

Çevrimiçi halde yaşadığımız ve onlarca uygulamaya kayıtlı olduğumuz dijital dünyada özellikle çocuklar için riskler artıyor. Gençlerin yanında 8-12 yaş grubu tarafından indirilen uygulamalar ve internet siteleri sürekli gelişiyor. Önemli bir bölümü zararsız içerikler sunarken bazıları ciddi tehlikeleri barındırıyor. Bu tür sitelerde oluşturulan sohbet grupları ve canlı yayınlara karşı özellikle ebeveynlerin dikkatli olması ve çocukları bilinçlendirmesi gerekiyor.





CANLI YAYINLARA DİKKAT

Bilgisayar güvenlik şirketi Kaspersky’ın hazırladığı analiz raporuna göre, çocuklar için bazı potansiyel sorunlar barındıran uygulamalar söz konusu. Örneğin, gençler arasında popüler olan Tiktok’ta, 13 ila 15 yaş arası kullanıcılar uygulamaya kaydolduğunda, hesapları varsayılan olarak gizli ayarına getiriliyor. Bu özellik, videolarına sadece arkadaşlarının yorum yapabileceği anlamına geliyor. Sadece 16 yaş ve üzeri kullanıcılar canlı yayın yapabiliyor ve doğrudan mesajlaşmayı kullanabiliyor. Sanal hediyeler satın almak veya göndermek içinse yaş sınırı 18.





ÇOĞUNDA EBEVEYN KONTROLÜ YOK

Ancak uygulamanın bir yaş doğrulama sistemi yok ve sadece kullanıcıların girmiş olduğu doğum tarihlerine güveniliyor. Ebeveynler, bir miktar denetim sağlamak için Kısıtlı Modu kullanabilir ya da Aile Güvenliği Modu’nu açarak ayarları tamamen kontrol etmek için kendi hesaplarını çocuklarıyla eşleştirebilir. Kullanıcılarla sohbet etme olanağı tanıyan Omegle sitesinin sloganı 'Yabancılarla konuş' şeklinde sunuluyor. Omegle, buradaki tehlikelere karşı şeffaf bir yaklaşıma sahip. Sitede açık bir şekilde "Omegle’nin avcılar tarafından kullanıldığı bilinmektedir, bu yüzden lütfen dikkatli olun" uyarısı bulunuyor. Omegle, çocukları korumak için somut güvenlik kılavuzu veya ebeveyn kontrolü sunmuyor.





UYGUNSUZ İÇERİĞE KOLAY ERİŞİM

Houseparty, 8 kişiye kadar sohbet gruplarında canlı video ve metin aracılığıyla iletişim kurmasını sağlayan bir görüntülü sohbet uygulaması. Uygulama, bir hesap oluşturmak için 13 yaşın üzerinde olmanız gerektiğini söylese de benzer şekilde yaş doğrulaması mekanizması yok. Herhangi bir tarama bulunmazken, videolar canlı yayınlanıyor. Çocukların uygunsuz içeriği görmesini engelleyen sistem yok. Uygulamada ebeveyn denetimini devreye almak mümkün değil. Ailelerin ilgili platformlar konusunda çocukları bilgilendirmesi gerekiyor.





18 YAŞ DOĞRULAMASI BULUNMUYOR

Mesajlaşma uygulaması Tellonym’da ise içerik, kullanıcı tarafından üretiliyor. Anonim olduğu için kayıtlara geçmiş cinsel içerik, yasaklı madde, şiddet tehditleri, yetişkin temalar ve siber zorbalıkla ilgili şikayetler ön plana çıkıyor. App Store’da 17+ olarak değerlendirilmiş olsa bile uygulamada herhangi bir yaş doğrulaması bulunmuyor. Hesaplar, varsayılan olarak herkese açık olduğu için yabancı biri çocuklarla iletişim kurabiliyor.





OYUN GRUPLARI EN BÜYÜK RİSK

Öte yandan, Snapchat’in hizmet şartlarına göre, kaydolmak için 13 yaşından büyük olunmalıdır, ancak burada da denetim amaçlı bir yaş doğrulaması bulunmuyor. Kick, karakter veya mesaj sınırı olmayan ücretsiz bir mesajlaşma sağlıyor. Çocukların bir kullanıcı adı oluşturmalarına ve cep telefonu numaralarını paylaşmadan yabancılara mesaj göndermelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar bu platform üzerinde fotoğraf, video ve oyun paylaşımı yapabiliyor. Son günlerin tartışmalı uygulaması Discord bünyesinde ise “Beni Güvende Tut” adlı bir işlev de var ve bu sayede doğrudan mesajlar aracılığıyla uygunsuz görüntüler otomatik engelleniyor. Ancak bu özellik metin taraması yapmıyor, dolayısıyla çocuğunuza uygunsuz mesajlar gönderilmesi mümkün hale geliyor.











