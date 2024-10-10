YouTube reklam geç butonunu gizledi: Ücretsiz kullanıcılara yeni kısıtlama

YouTube, ücretsiz hesaplar için yeni bir reklam politikasıyla gündemde. Platform, reklamlar sırasında kullanıcıların sıkça kullandığı "geç" butonunu mobil cihazlarda gizlemeye başladı. Ancak buton tamamen kaldırılmadı, yalnızca belirli bir süre geçtikten sonra görünür hale geliyor.
YouTube, "geç" butonunu ilk beş saniye içinde gizleyen yeni bir test uygulaması başlattı.
Ücretsiz kullanıcılar için kaçınılmaz reklamlar
Hâlihazırda YouTube, ücretsiz hesaplar için iki tür reklam gösteriyor. Bunlardan biri, tamamen izlenmesi gereken "geçilemez" reklamlar, diğeri ise beş saniye sonra geçilebilen reklamlar.
YouTube'un reklam stratejisi
YouTube, gelirinin büyük bir bölümünü reklamlar üzerinden elde ediyor. Şirket, ücretsiz kullanıcıların reklamları izlemesinin kullanım şartlarının bir parçası olduğunu vurguluyor.
YouTube’un ücretsiz kullanıcıları için reklam deneyimini genişletmesi, özellikle reklam geç butonunun gizlenmesi gibi hamlelerle daha çok reklam izlemeyi zorunlu hale getirecek.