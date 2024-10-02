AB YouTube Snapchat ve TikTok'tan kurallara uyum konusunda bilgi istedi

Android akıllı telefon almak isteyen kullanıcılar, Samsung’dan Xiaomi’ye, OPPO’dan, vivo’ya kadar kadar birçok markanın ve bu markaların modelleri arasında büyük kararsızlıklar yaşıyor. Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu kullanıcılara fikir oluşturması için geçtiğimiz eylül ayının en güçlü Android akıllı telefon modellerini sıraladı. Peki hem üst hem de orta seviye cihazların yer aldığı AnTuTu'nun telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor, birinci hangi model oldu? İşte eylül ayının en güçlü android telefon modelleri...