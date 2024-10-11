Ana gündem siber güvenlik

Son dönemde artan dijital saldırı tehditleri, siber güvenlik konusunu yeniden devletlerin ana gündemi haline getirdi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de InMerge İnovasyon Zirvesi’nde de siber güvenlik ve yapay zeka teknolojileri ön plana çıktı. Pasha Holding’in organizasyonunda, Trendyol'un desteğiyle Bakü Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, siber güvenlik alanında Azerbaycan’da çeşitli stratejiler geliştirildiğini dile getirdi.





SİBER GÜVENLİK STARTUP’LARININ ÖNEMİ ARTTI

Bu konuda çalışan startup’ları desteklediklerini kaydeden Nebiyev, "Büyük şirketlerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli şirketlerin de yatırımlarına açığız. Özel fonlar oluşturduk, bu da inovasyon ve dijitalleşme açısından yatırımlara ne kadar istekli olduğumuzu ortaya koyuyor" dedi. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov da şunları söyledi: "Bu alanda birçok ülke ve şirket ile partnerlik yapıyoruz. Azerbaycan Dijital Ekonomi Gelişim Stratejisi hazırladık. Trendyol da partnerlerimiz arasında yer alıyor" dedi.





AZERBAYCAN'DA 2 MİLYON MÜŞTERİYE ULAŞTIK

Trendyol Group Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan da yapay zeka modellerinin önemine değindi. Azerbaycan’a gelme ve Pasha Holding ile işbirliği yapmanın da iyi bir karar olduğuna işaret eden İnan, şunları kaydetti:“Bu iki şirketin güçlerini birleştirmemiz, 2 milyon müşterisiyle Azerbaycan’ın bir numaralı e-ticaret platformu olmamızı sağladı. İşlerimizi daha iyiye taşımak için burada teknoloji ve pazarlamaya önemli yatırımlar yapıyoruz. Yatırım yapmak, yenilik yapmak ve operasyonlarımızı büyütürken daha geniş ekosistemin büyümesine anlamlı bir şekilde katkıda bulunmak için buradayız.”





YOUTUBE KURUCUSUNDAN TAVSİYELER

YouTube'un Kurucu Ortağı Steve Chen de Silikon Vadisi’nde ilk çalışmaya başladıklarında şirketlerin tek bir sokakta olduğunu, şimdi ise dev bir vadiye dönüştüğünü ifade etti. Chen, Silikon Vadisi'ndeki girişimcilerin risk alabilen özgün fikirlere sahip olduğunu, küçük startup'ların büyük şirketlerle etkileşim içerisinde bulunduğunu ve ekosistemin böylelikle geliştiğini belirtti.





YENİLİKÇİ İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM

Pasha Holding Üst Yöneticisi (CEO) Celal Gasimov da hayatın çok hızlı dönüşüm geçirdiğine dikkati çekerek, servis, ürün ve hizmetlerin sürekli geliştirilmesi, yönetim sisteminin tüm düzeylerde hızlı ve etkin çalışması gerektiğini vurguladı. Holding olarak siber güvenliğe çok önem verdiklerinin altını çizen Gasimov, “Bunun için üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. İnovatif fikirleri ortaya koyabilecek insan kaynağının oluşması gerektiğine inanıyor, startup’ları da bu anlamda destekliyoruz” dedi.



